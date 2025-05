La Cina distribuisce viveri a Gaza sfidando Israele? La falsa narrazione anti Europa diffusa sui social

Per sostenere la narrazione vengono usati video senza alcun riferimento alla Cina

Circola un video con il quale si vuole sostenere che la Cina starebbe distribuendo «viveri a Gaza sfidando gli israeliani» mentre l’Europa «manda armi a Israele». Le clip provengono da TikTok, ma la narrazione risulta del tutto falsa e diffusa per glorificare la Cina contro l’Unione europea.

Per chi ha fretta

I video usati per la falsa narrazione risultano scaricati da account palestinesi o pro Palestina che non citano affatto la Cina.

Gli aiuti umanitari vengono “firmati” dal Paese d’origine con i propri simboli e bandiere, ma nei video non vengono mostrati quelli cinesi.

Solitamente, i palestinesi mostrano i pacchi con l’indicazione del Paese fornitore, ma quelli cinesi risultano “assenti”.

I media cinesi non riportano recenti aiuti da parte di Pechino.

I video potrebbero risalire agli “airdrop” inviati nel 2024, in particolare da parte degli Emirati Arabi Uniti.

Analisi

Ecco una delle tante pagine Facebook che condivide il video e la narrazione fuorviante:

Su TikTok non si parla di Cina

Il video è stato scaricato dall’account @ahmedhasant8__6. Nella descrizione del post pubblicato non viene fatto alcun riferimento alla Cina: «This is our situation, we die when we get help, we are being exterminated silently, please help me #https #free #gaze #free_palestine #famine». A farlo sono gli utenti nei commenti, senza fornire alcuna prova.

Solitamente, gli aiuti umanitari vengono identificati anche attraverso bandiere e indicazioni nei pacchi ricevuti dai palestinesi. Questi ultimi, infatti, sono soliti a mostrare (in positivo o in negativo) ciò che ricevono, come nell’esempio sotto riportato degli aiuti ricevuti dagli Emirati Arabi Uniti nel 2024.

Non si riscontrano, elementi che riconducano a un’operazione cinese. Di fatto, i palestinesi (come l’account TikTok “hamada.palestine” seguito da oltre 778 mila follower) non hanno diffuso foto che testimonino la recente presenza di pacchi raffiguranti la bandiera cinese.

Gli aiuti del 2024

Osservando attentamente alcuni fotogrammi del video, è possibile notare non solo il tipo di paracadute, ma anche le caratteristiche dei “pacchi” lanciati.

Gli “airdrop” risultano simili a quelli lanciati nell’ottobre 2024.

Risultano simili anche a quelli lanciati nel mese di marzo 2024.

Come precedentemente spiegato, i “pacchi” vengono etichettati dal “mittente”. Pur considerando la pessima qualità del video, che rende estremamente difficile l’identificazione di alcuni elementi, in uno dei “pacchi” visibili nei fotogrammi sembra essere presente la bandiera degli Emirati Arabi Uniti.

Di fatto, questi video potrebbero risalire agli “airdrop” del 2024 e attribuiti alla Cina senza alcuna prova.

La probabile origine della narrazione

I video risultano diffusi tra aprile e inizio maggio 2025. Nel mese di marzo, circolavano alcune clip in cui sostenevano che la Cina dimostrasse come gli aerei da guerra potessero essere utilizzati per fornire rifornimenti a Gaza. I video sono quelli degli aiuti da parte degli Emirati Arabi Uniti.

Conclusioni

I video diffusi per sostenere la narrazione di recenti “airdrop” da parte della Cina a Gaza risultano privi di fondamento. Nessuno di questi mostra con chiarezza che si trattino di aiuti cinesi, mentre i video vengono prelevati da account che non fanno alcun riferimento alla Cina.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.