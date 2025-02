Le fake news e le teorie infondate sul palestinese «rilasciato in pessime condizioni»

L'uomo era veramente tra i palestinesi rilasciati a Gaza l'8 febbraio 2025

A seguito del quinto scambio di prigionieri tra Hamas e Israele, avvenuto sabato 8 febbraio 2025, diversi utenti hanno contestato un’intervista pubblicata da Middle East Eye a uno dei palestinesi rilasciati. Secondo quanto riportato sui social, l’uomo non sarebbe stato ridotto in pessime condizioni dagli israeliani e il suo nome non risulterebbe nella lista dei palestinesi rilasciati da Tel Aviv. Inoltre, si sostiene che sia in realtà un malato oncologico terminale. Tra le narrazioni proposte, c’è chi collega la vicenda alla fantomatica Pallywood, ossia la teoria del complotto secondo cui i palestinesi inscenerebbero finti episodi macabri per incolpare Israele (alcuni esempi qui, qui e qui). Questa verifica racconta tutt’altra storia.

L’accusa di fake news viene diffusa in questo modo da diversi utenti:

I dubbi e le accuse di falsità circolano almeno dal 9 febbraio sui social. Su X è presente un lungo thread dell’utente Danila Russi:

Il nome Ibrahim Mohammad Khaleel al-Shaweesh compare nel post di Middle East Eye, dove è presente una video intervista che smentisce le teorie sull’utilizzo di “Photostop”:

“For 45 days I was blindfolded and on my knees.”

A Palestinian man from Gaza who was detained by Israeli forces explains his ordeal of being tortured under Israeli captivity.

Ibrahim Mohammad Khaleel al-Shaweesh, who was released in a very poor state of health, says Israeli forces used all forms of torture, including electricity and dogs.

He says that at one stage he was blindfolded, shackled and on his knees for 45 days.