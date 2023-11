No! Questa foto non mostra un finto paziente palestinese in un ospedale a Gaza

La foto non può essere relativa al conflitto in corso, dato che circola almeno dal 2019 nei canali malesi

Continuiamo a parlare della cosiddetta “Pallywood”, la teoria secondo cui i morti e i feriti palestinesi sarebbero attori pagati per fingere la gravità degli attacchi israeliani in Palestina. Protagonista della presunta messinscena è quello che appare come un finto paziente in un ospedale a Gaza con un saturimetro attaccato al naso e gli elettrodi dell’Ecg sulle guance. L’accusa di finzione deriva dalla posizione apparentemente raffazzonata dei dispositivi di rilevazione. In realtà, la foto mostra una serie tv malesiana.

Per chi ha fretta:

Circola un’immagine che mostra un uomo su un lettino d’ospedale, con un saturimetro sul naso, gli elettrodi dell’ECG sulle guance e le maschere per l’ossigeno sulle orecchie.

Si sostiene che l’uomo sia un attore palestinese.

Tuttavia, la foto non mostra una messinscena palestinese e non può essere relativa al conflitto in corso.

La foto circola almeno dal 2019.

Infatti, quella mostrata è la scena di una serie tv malesiana.

Analisi

Il contenuto circola su Facebook con due diverse descrizioni (qui, qui). Più in basso vediamo uno screenshot.

A occhio e croce, il saturimetro non va messo sul naso. E quelle ventose, non vanno sulle guance. Non sono un dottore per carità, ma questo terrorista un minimo di accortezza sui dettagli, anche perché così mohammed, cuginetto caro, sei sgamato.

Pallywood in action…. I dot sulle guance si applicano al torace per monitoraggio cardiaco. L’oggetto applicato al naso è un flussossimetro, si applica al dito e serve a misurara la quantita di ossigeno presente nel sangue. Subito foto in prima pagina sull’artefatto quotidiano. La propaganda palestinese è ridicola quanto pericolosa e deviante.

Effettivamente, qualcosa non torna nella diposizione dei rilevatori sulla testa dell’uomo. Soprattutto quando si guarda alle maschere per l’ossigeno appoggiate alle orecchie. Dire che si tratti di una messinscena palestinese, però è completamente falso, dato che la scena fa parte di una serie comica malesiana. Nell’immagine condivisa su Facebook si può notare, in basso, che la foto mostra il frame di un televisore. Ricercando ulteriormente si scopre che l’immagine non ha nulla a che fare con l’attuale riacutizzazione del conflitto tra Hamas e Israele, dato che circola su Reddit almeno dal 19 giugno 2019.

Lì è possibile trovarne una versione più ampia, che mostra il logo di un’emittente televisiva malesiana, la Astro Warna. Il logo in alto a destra viene letteralmente tagliato nelle condivisioni social che parlano di “Pallywood”.

Trattandosi di un canale comico, è chiaro che gli errori medici rispondono a scelte volute, probabilmente, come suggeriscono gli utenti, per prendere in giro le drammatiche soap opera di bassa qualità.

Conclusioni

La foto non mostra una messinscena con un finto paziente in un ospedale a Gaza. La foto circola almeno dal 2019. Infatti, quella mostrata è la scena di una serie tv malesiana.

