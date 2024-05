Il video di questo bambino attore non ha nulla a che fare con le cosiddette Pallywood o Gazawood

Una delle narrazioni portate avanti durante il conflitto contro Hamas da parte dei sostenitori di Israele è quella della cosiddetta Pallywood, dove i palestinesi vengono accusati di inscenare diverse tragedie per sensibilizzare il pubblico a loro favore. Esiste un’altra variante, la cosiddetta Gazawood citata in un video condiviso dalla pagina Facebook italiana Progetto Dreyfus, dove la sceneggiata di un bambino ferito viene stoppata in quanto non realistica. La clip non riguarda l’attuale conflitto e non è stata realizzata durante le riprese di un falso video da diffondere come reale ai fini di propaganda.

La clip risale al 2022 ed è stata pubblicata su TikTok da un fotografo palestinese per raccontare il suo lavoro.

Le riprese riguardano uno spot della Protezione Civile Palestinese, pubblicato il primo marzo 2022 su Facebook.

Leggiamo quanto riportato nel post della pagina Progetto Dreyfus che accompagna il video:

PALLYWOOD E IL CIAK ANDATO STORTO Prove tecniche di Pallywood. La prima non è andata, il regista è stato impietoso: “Non così, vai giù. Tu non sai cosa fa una bomba…vai giù. Perché lo hai messo sul tavolo? Tu non sai cosa fa una bomba…Come fa un tavolo a sostenere tutto questo peso…”. Nonostante innumerevoli prove filmate si continuano a dare per buone le notizie rilasciate dal ministero della salute di Hamas, 35mila morti metà dei quali bambini…

Il video è stato condiviso via Twitter/X anche dal portavoce con i media arabi del Primo ministro di Israele Ofir Gendelman, già pizzicato a condividere video decontestualizzati e con false narrazioni (qui e qui):

Non riguarda la cosiddetta “Pallywood”, è uno spot del 2022

Come verificato da Bara’a O. Al-Ma’any, il video risulta pubblicato su TikTok nel 2022 dall’account del fotografo palestinese Mahmoud Maher Zaqout (@m_zaqout):

Il primo marzo 2022, la pagina Facebook della Protezione Civile Palestinese pubblica uno spot dove si riscontra la stessa scenografia e lo stesso bambino protagonista.

Conclusioni

Il video non dimostra l’esistenza di una “Gazawood” e il bambino ripreso non è un attore che interpreta una vittima dell’attuale conflitto a Gaza. La clip riguarda le riprese di uno spot del 2022 della Protezione Civile Palestinese, pubblicato nella pagina Facebook di quest’ultima.

