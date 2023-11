No! Questo video non è stato girato a Gaza per «fabbricare poveri bambini palestinesi massacrati»

Sui social vengono condivisi diversi contenuti con gli hashtag “Palliwood” o “Pallywood” per sostenere che da Gaza stiano “fabbricando” scene di «bambini palestinesi massacrati» dai bombardamenti israeliani. Un video mostra degli operatori della Mezzaluna Rossa che soccorrono una bambina, mentre dietro di loro passano uomini con telecamere e un regista che invita all’azione diversi attori con la bandiera palestinese. Si tratta di un cortometraggio e non è stato girato nemmeno a Gaza. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Ecco uno dei post dove viene condiviso il video:

Il video è stato condiviso anche dall’account Twitter del diplomatico israeliano Ofir Gendelman, portavoce del Primo Ministro israeliani nel mondo arabo:

The Palestinians are fooling the international media and public opinion. DON’T FALL FOR IT.

See for yourselves how they fake injuries and evacuating “injured” civilians, all in front of thr cameras.

Pallywood gets busted again.