Le bufale della propaganda pro Palestina – L’elenco

Una raccolta in continuo aggiornamento sulla propaganda pro Palestina

Molte sono le bufale di propaganda che circolano durante lo storico conflitto tra Hamas e Israele. In questo articolo riportiamo un elenco delle attività di disinformazione diffuse dai sostenitori della Palestina con dei brevi “fast-check” (in un altro articolo riportiamo quelle dei sostenitori della causa israeliana). Essendo il conflitto ancora in corso, aggiungeremmo di volta in volta ulteriori contenuti verificati.

«Il bambino carbonizzato da Hamas è stato creato dall’AI sulla foto di un cane»

Le immagini in questione ritraggono quello che Tel Aviv sostiene essere un bambino israeliano carbonizzato da un attacco di Hamas. Diversi utenti hanno cercato di confutare la presunta veridicità delle immagini sostenendo che si tratti di falsi creati con l’Intelligenza artificiale. Per farlo, hanno usato la foto di un cane che è stato (realmente) generato dall’AI.

«Bambino palestinese che piange per la morte delle sorelle»

Un video decontestualizzato mostra un bambino che si sostiene essere palestinese, in lacrime per la morte delle proprie sorelle. Il filmato però è stato girato nel 2014 in Siria.

«I bambini uccisi da Israele»

Secondo chi la condivide questa foto mostrerebbe bambini palestinesi uccisi da Israele, ma in realtà mostra le vittime delle armi chimiche nella guerra civile in Siria.

«Il popolo egiziano porta aiuti ai palestinesi»

Un video mostre centinaia di persone portare merci a spalla nel ben mezzo del deserto. Secondo chi lo condivide sarebbero egiziani diretti in Palestina con cibo acqua e aiuti, ma in realtà si tratta di contrabbandieri tra Egitto e Libia.

«La manifestazione pro Palestina a Chicago di ottobre»

Un video mostra migliaia di manifestanti che per le strade di Chicago sostengono la causa Palestinese, come fosse recente, ma risale al 2021.

«I beduini egiziani diretti verso Gaza»

I beduini egiziani diretti verso Gaza mostrati in questo video sono in realtà semplici riprese della corsa di cammelli, che si svolge tra le tribù del Sud del Sinai.

«L’ospedale di Gaza è stato colpito da una bomba americana»

Secondo alcuni siti, l’attacco all’ospedale Al Ahli Arab di gaza City sarebbe stato effettuato da Israele con un «bomba americana Mk-84». Le analisi degli esperti smentiscono questa teoria.

«Le immagini spacciate per quelle della guerra»

Circola un video per sostenere che gli israeliani usino piccoli attori per accusare i palestinesi con falsi video. In realtà è il set di un cortometraggio sui palestinesi partiti a causa dell’occupazione israeliana.

«Erdogan ha intimato agli Usa di stare lontani dal conflitto»

In un video Erdogan sembra mettere in guardia gli Stati Uniti dall’intervenire nel conflitto israelo-palestinese. La clip risale però al luglio 2023 ed Erdogan non ha pronunciato quelle parole.

«I giornalisti della Cnn in Israele che inscenano gli attacchi di Hamas»

Su questo video è stato montato un audio falso che spinge chi lo guarda a credere che i giornalisti della Cnn stiano fingendo di trovarsi nel bel mezzo di un attacco di Hamas su suolo Israeliano.

«L’incendio dell’ambasciata israeliana del Bahrein»

Secondo diversi utenti, queste riprese riguarderebbero l’ambasciata israeliana nel Bahrain. In realtà, le immagini mostrano una stazione di polizia del Paese, data alle fiamme dai manifestanti nel 2012.

«L’esplosione a Tel Aviv»

Secondo molti questa immagine mostrerebbe un’esplosione a Tel Aviv. In realtà risale al 2021 e mostra un enorme incendio in una raffineria di petrolio iraniana vicino alla capitale Teheran.

«Gli elicotteri israeliani abbattuti da Hamas»

Circola un video dove dei presunti elicotteri israeliani verrebbero abbattuti da Hamas. In realtà le clip sono tratte dal videogioco Arma 3.

«Alti generali israeliani catturati da Hamas»

Diversi utenti sostengono che l’uomo in questo video sia un personaggio di alto profilo o un generale israeliano catturato da Hamas. In realtà è l’arresto dei separatisti del Karabakh in Azerbaigian.

«La protesta pro Palestina a Barcellona»

Secondo diversi utenti, un video mostrerebbe dei violenti scontri tra manifestanti filo-palestinesi e polizia a Barcellona dopo l’esplosione all’ospedale Al-Ahli di Gaza. Risale al novembre 2020 e non riguarda il conflitto.

«La bandiera palestinese dei tifosi dell’Atletico Madrid»

Un’impressionante manifestazione di sostegno dei tifosi dell’Atletico Madrid alla Palestina? Falso! Risulta generata dall’intelligenza artificiale.

«Il palazzo distrutto dai missili israeliani a ottobre»

Circola un video che mostra un palazzo che sarebbe stato distrutto in Palestina dai missili israeliani. Il palazzo è stato demolito dai colpi lanciati da Israele su Gaza City, ma nel 2021.

«Un padre palestinese fa ridere la figlia durante i bombardamenti»

Il padre di questo video, dove gioca con la figlia per farla ridere durante un bombardamento, viene spacciato per palestinese. Il video proviene dalla Siria e risale al 2020.

