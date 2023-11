No! Questo bambino insieme al terrorista di Hamas non è israeliano. Il confronto scorretto

Circola un confronto fotografico secondo che mostra due diversi soldati con due diversi bambini. Uno di loro, come si nota dalla divisa, è un soldato israeliano assieme a un bambino identificato come palestinese, mentre l’altro è un combattente di Hamas, come si nota dalla bandana che indossa, assieme a un bambino identificato come israeliano. Il soldato israeliano trascina un bambino trattenendolo per il collo. Il combattente palestinese invece è ritratto mentre accompagna delicatamente il bambino poggiandogli una mano sulla spalla. Tuttavia, il confronto non dimostra che i militari di Hamas si sono presi cura di un bambino israeliano, dato che il bambino identificato come israeliano è palestinese. Così come non dimostra che i militari israeliani sono più violenti dei militari di Hamas nel trattare i bambini della fazione nemica. Vediamo tutto nel dettaglio, mentre per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Circola un confronto fotografico che vorrebbe dimostrare il diverso trattamento offerto da militari israeliani e di Hamas ai bambini della fazione avversaria.

Nessuna delle due foto usate è stata scattata nel 2023.

L’immagine con il militare israeliano mostra un bambino musulmano, scattata nel 2017.

Quella con il presunto bambino israeliano mostra invece un ragazzino palestinese durante una parata a Gaza nel 2021.

Quindi, il confronto non dimostra che i militari di Hamas si sono presi cura di un bambino israeliano.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post che condivide il confronto. Nella descrizione si legge:

Basta guardare queste 2 foto per capire bene la differenza che esiste nel rispettare gli altri da parte degli israeliani e palestinesi. Il soldato israeliano tiene il bambino come se fosse un terrorista….. mentre quello che è chiamato terrorista palestinese si rivolge al bambino israeliano come se fosse un suo figlio. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine !

La prima foto

Le informazioni fornite dal confronto sono però fuorvianti. La prima immagine è stata scattata il 17 luglio 2017. La scena appare, ripresa da un’altra angolazione, in questo articolo del Times of Israel. Si tratta di uno scatto di Ahmad Gharabli per AFP. Ritrae un soldato israeliano che trascina violentemente un giovane manifestante palestinese durante una manifestazione di fronte alla Porta dei Leoni nella città Santa. Il ragazzino – riporta il quotidiano israeliano – è di fede musulmana ed era stato arrestato dalle autorità ebraiche per aver tirato loro una bottiglia rotta.

La seconda immagine invece risale almeno al 2021, come dimostra questo tweet in cui appare. Secondo le informazioni diffuse su X, la foto è stata scattata nei pressi del campo rifugiati di Nuseirat, a Gaza, nel corso della parata militare tenuta dalle brigate di Hamas Ezz-Aldine Al-Qassam. Il ragazzino identificato come israeliano appare in un’altra immagine scattata dal fotografo xSamehxRahmix nel corso dell’evento reperibile sul repository di Imago. Si può identificare il giovane dalla maglietta rossa con grafica nera, in particolare si nota l’aquila sopra la lettera “A”. Completano l’abbigliamento i pantaloni acetati neri e le ciabatte indossate senza calzini.

La seconda foto

Chiaramente, quindi, il bambino non è israeliano. In tal caso andrebbe spiegato come abbia fatto a finire in mezzo alla parata, senza nascondersi, guadagnandosi persino la benevolenza dei militari di Hamas. Difficile credere, per motivi simili oltre che legati alla data dello scatto, che il giovane sia un ostaggio, dato che in quel caso sarebbe circondato o comunque in qualche modo limitato nei movimenti. In sostanza, il confronto non dimostra che i militari di Hamas si sono presi cura di un bambino israeliano. Così come non dimostra che i militari israeliani sono più violenti dei militari di Hamas nel trattare i bambini della fazione nemica. Inoltre, non ci sono collegamenti tra le due immagini e il conflitto riacuitosi dal 7 ottobre.

Che le due immagini siano state scattate nello stesso luogo e nella stessa occasione è confermato anche dal marciapiede, uguale in tutto e per tutto tra le due, e dai filari di palme nella stessa posizione.

Conclusioni

Circola un confronto fotografico che vorrebbe dimostrare il diverso trattamento offerto da militari israeliani e di Hamas ai bambini della fazione avversaria. Nessuna delle due foto usate è stata scattata nel 2023. L’immagine con il militare israeliano mostra un bambino musulmano, scattata nel 2017. Quella con il presunto bambino israeliano mostra invece un ragazzino palestinese durante una parata a Gaza nel 2021. Quindi, il confronto non dimostra che i militari di Hamas si sono presi cura di un bambino israeliano.

