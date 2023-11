No! Questi soldati non hanno issato la bandiera di Israele sull’ospedale Al Shifa

Un video mostra dei soldati israeliani issare la bandiera di Israele sul tetto di un edificio. Si sostiene che l’edificio sia l’ospedale di Al Shifa a Gaza. In realtà, i soldati non hanno issato la bandiera di Israele sull’ospedale Al Shifa, ma su una scuola a circa 400 metri di distanza. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Per chi ha fretta:

Circola un video in cui due soldati israeliani issano la bandiera di Israele su un edificio.

Il filmato viene condiviso come se le immagini fossero state girate sul tetto dell’ospedale Al Shifa.

In realtà, i soldati non hanno issato la bandiera di Israele sull’ospedale Al Shifa, ma su una scuola a circa 400 metri di distanza.

Analisi

Questo è quello che si legge nella descrizione del post, di cui sotto vediamo uno screenshot.

«Dopo una dura lotta contro medici, infermieri e neonati nelle incubatrici, l’eroico esercito israeliano issa la bandiera sull’ospedale di Al Shifa e solo l’antisemitismo del vento le impedisce di sventolare».

Il video non mostra segni di manipolazione. Circola almeno dal 15 novembre. L’ospedale Al Shifa di Gaza è stato più volte attaccato dall’esercito israeliano proprio a partire da quella data. Tuttavia, l’edificio nel video non è l’ospedale Al Shifa, bensì una scuola, situata 400 metri più a nord della struttura sanitaria.

La scuola

A mostrare nel dettaglio il processo di geolocalizzazione è stato il giornalista investigativo di Le Monde, Arthur Carpentier. Dal video è possibile evincere la forma dell’edificio, che al centro ha una piccola torre (angolo evidenziato in rosa) che i soldati devono aggirare per raggiungere un “dente”, il cui angolo è evidenziato in verde nella galleria di foto. Si nota anche, nel riquadro rosso, la scritta «UN», con un orientamento diverso che potrebbe essere imputato – spiega Carpentier – alla differenza di età tra le immagini satellitari di maggio 2022 e quelle nel video, di novembre 2023. Corrispondente la posizione dell’albero, in azzurro, e quella di due ringhiere nel cortile della scuola, in giallo.

ARTHUR CARPENTIER / X | Geolocalizzazione dell’edificio su cui è stata issata la bandiera

Conclusioni

Circola un video in cui due soldati israeliani issano la bandiera di Israele su un edificio. Il filmato viene condiviso come se le immagini fossero state girate sul tetto dell’ospedale Al Shifa. In realtà, i soldati non hanno issato la bandiera di Israele sull’ospedale Al Shifa, ma su una scuola a circa 400 metri di distanza.

