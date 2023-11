Il video di questa giornalista ferita dagli israeliani è del 2015, non del 2023

Andando in onda poche ore dopo con il viso in buona parte coperto dalle bende, la giornalista si guadagnò il plauso dei social per il proprio coraggio

Sui social circolano post che elogiano il coraggio di una giornalista ferita dalle forze dell’ordine israeliane a Gerusalemme. Sebbene la clip venga condivisa come se fosse stata girata pochi giorni fa, in realtà il servizio è del 2015. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Per chi ha fretta:

Un giornalista è stata colpita al viso da una granata stordente lanciata dalla polizia israeliana andando in onda poche ore dopo.

Il video viene condiviso come se fosse stato girato nel 2023.

Tuttavia, il servizio è del 2015.

Inoltre, il nome della giornalista viene storpiato.

Analisi

Questo è quello che si legge nel post condiviso su Facebook (anche qui) a partire dal canale Telgram di Nicolai Lilin. Nella descrizione si legge:

Paragoniamo questa coraggiosa giornalista, lei per davvero, a quella massa di ectoplasmi “giornalai” italioti che fanno i jukebox a pagamento per i sionisti e la Nato. Sono un drappello di indegni velinari, banditori, ascari e cortigiani che, umidi di bava servile, cantano le canzoni dei criminali sionisti. Questa giornalista palestinese, Hanna Hammad, da un esempio di coraggio, forza e onestà a tutti noi, specie a quei giornalisti occidentali privi di spina dorsale che dai loro comodi studi continuano a gettare il fango sulle vittime del terribile genocidio a Gaza. Per approfondire questa e altre notizie che i media italiani non vi racconteranno mai, abbonatevi al mio canale privato seguendo questo link: **********

Ferita nel 2015

L’immagine viene condivisa come se i fatti descritti fossero avvenuti tra l’ottobre e il novembre 2023. Tuttavia, il servizio è datato, come si può comprovare leggendo questi articoli del Guardian, dell’Independent e di BuzzFeed. La vicenda risale al 4 ottobre 2015 quando la giornalista della televisione arabo-libanese Al-Mayadeen TV Hanna Mahameed (e non, come viene riportato nei post virali, Hana Hammad) venne colpita al volto da una granata stordente lanciata dalla polizia israeliana a Gerusalemme nel corso di scontri con dei manifestanti palestinesi. Andando in onda poche ore dopo con il viso in buona parte coperto dalle bende si guadagnò il plauso dei social per il proprio coraggio.

Troviamo il video completo dell’accaduto pubblicato dal canale Youtube dell’emittente libanese.

Conclusioni

Un giornalista ferita al viso da una granata stordente lanciata dalla polizia israeliana andando in onda poche ore dopo. Il video viene condiviso come se fosse stato girato nel 2023. Tuttavia, il servizio è del 2015 e non riguarda l’attuale conflitto.

