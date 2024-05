Questo video non mostra il Re di Danimarca che sventola la bandiera palestinese

Il video è girato a Malmö, in Svezia, e l’uomo non somiglia al Re

La folla sotto il balcone e la bandiera della Palestina in bella vista. Questo è quello che si vede in un video che ritrae un uomo che secondo chi condivide il video sarebbe il Re di Danimarca Federico X mentre appoggia le manifestazioni pro Palestina di Copenaghen. Un’analisi del video rivela che il Re di Danimarca non ha sventolato la bandiera palestinese. Vediamo perché.

Per chi ha fretta:

L’uomo nel video e il Re di Danimarca hanno un aspetto diverso.

L’edificio da cui l’uomo sventola la bandiera è a Malmö, in Svezia.

Quindi, il Re di Danimarca non ha sventolato la bandiera palestinese a una manifestazione.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui un altro e qui un altro ancora). Nella descrizione si legge:

Re Federico X di Danimarca con una bandiera palestinese dà il benvenuto alla manifestazione di solidarietà con la Striscia di Gaza e la Palestina in corso a Copenaghen.

Nel video si vede un gruppo di persone che manifestano sulle note di una canzone dai toni arabeggianti. I manifestanti sono radunati sotto un balcone su cui si trovano un uomo e una bambina. Dal balcone, l’uomo sventola una bandiera palestinese. Chi condivide il video sostiene che l’uomo sia Re Federico X di Danimarca.

Tuttavia, confrontando l’aspetto dell’uomo sul balcone con quello del reale danese, si nota che i due sono decisamente diversi, come si vede anche nel confronto qui sotto.

EPA/IDA MARIE ODGAARD DENMARK OUT

EPA/Ida Marie Odgaard DENMARK OUT

Il palazzo svedese

La differenza di aspetto è evidente. Ma non è l’unico elemento che smentisce quanto condiviso sui social. Infatti, come puntualmente evidenziato dal giornalista e fact checker della Bbc Shayan Sardarizadeh, l’edificio inquadrato nel video non si trova a Copenaghen, ma a Malmö (Svezia), all’indirizzo Slottsgatan 30.

Oltre al colore e allo stile architettonico dell’edificio si vede che il palazzo successivo è lo stesso, sia nella gamma cromatica che nelle fattezze.

Conclusioni

Circola un video che secondo chi lo condivide mostrerebbe il Re di Danimarca Federico X sventolare una bandiera della Palestina acclamato dai manifestanti sotto il suo balcone. Tuttavia, l’uomo nel video e il Re di Danimarca hanno un aspetto diverso. Inoltre, l’edificio da cui l’uomo sventola la bandiera è a Malmö, in Svezia. Quindi, il Re di Danimarca non ha sventolato la bandiera palestinese a una manifestazione.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: