No! Il Wall Street Journal non ha identificato una MK-84 americana come responsabile della strage nell’ospedale di Gaza

Non si può ancora sostenere con assoluta certezza cosa abbia causato l’esplosione dell’ospedale Al Ahli Arab di Gaza City. Al momento, l’ipotesi plausibile è quella di un missile proveniente dal territorio della striscia di Gaza che cambia rotta finendo per esplodere in aria sopra il cielo della città. I pezzi del missile avrebbero causato due esplosioni, una di queste all’interno dell’ospedale. Stando alle prime notizie provenienti da Gaza l’ospedale sarebbe stato raso al suolo, ma le immagini diffuse dai palestinesi dimostrano il contrario. Secondo diversi siti e utenti social, il Wall Street Journal avrebbe pubblicato un’analisi dell’accaduto individuando come ordigno una MK-84 di produzione americana. Nello speciale pubblicato dal WSJ non c’è alcuna traccia di questa affermazione.

Per chi ha fretta

Account social iraniani e un sito spagnolo sostengono che il WSJ abbia sostenuto l’utilizzo di una MK-84 contro l’ospedale a Gaza, senza riportare un link alla presunta affermazione.

L’articolo del WSJ che viene citata come fonte da altri siti e utenti non conferma la narrazione. Non cita in alcun modo una MK-84.

Un articolo del WSJ riporta come i danni registrati non siano compatibili con una MK-84.

Di fatto, il Wall Street Journal non ha identificato una MK-84 americana come arma responsabile dell’esplosione nell’ospedale di Gaza.

Analisi

«La bomba che è stata sganciata sull’ospedale di Gaza era una MK-84 di produzione americana» titola ArezzoWeb (condiviso qui) con la seguente introduzione nell’articolo:

Il Wall Street Journal scrive che “la bomba che è stata sganciata sul Baptist Hospital era un MK-84 di produzione americana che può essere lanciata soltanto da un aereo che Hamas non possiede“. Fonte: https://www.wsj.com/world/middle-east/israel-attacks-200-targets-in-gaza-ahead-of-biden-visit-cd6889d6

Anche il sito Controinformazione pubblica un articolo simile (citato qui) titolando «WSJ: L’attacco all’ospedale di Gaza è stato effettuato con una bomba americana MK-84».

La narrazione proviene anche da Telegram, come possiamo vedere dalle condivisioni via Facebook:

L’articolo del WSJ non parla di MK-84

L’articolo viene linkato come fonte, ma non è possibile leggerlo senza essere abbonati. Ciò impedisce agli utenti di poter verificarne il contenuto. Attualmente, nel titolo («Blast at Gaza Hospital Kills More Than 500, Palestinian Officials Say») e nel sommario («As he traveled to Israel, Biden said he was ‘outraged and deeply saddened by the explosion’») non viene riportata l’informazione citata sulla bomba americana.

L’articolo è stato aggiornato per l’ultima volta il 17 ottobre alle «9:45 pm ET» (Eastern Time), ossia nella mattinata del 18 orario nostrano. Grazie al servizio di archiviazione online Archive possiamo consultare le diverse versioni salvate con il rispettivo aggiornamento. Abbiamo controllato la presenza della presunta attribuzione della bomba MK-84 americana:

nella prima versione («4:33 am ET») non è presente (l’articolo titolava «Israel Attacks 200 Targets in Gaza Ahead of Biden Visit»).

nel primo aggiornamento («7:44 am ET») non risulta.

nel secondo aggiornamento («11:08 am ET») non risulta.

nel terzo aggiornamento (3:13 pm ET) non risulta (il titolo cambia a «Israeli Airstrike on Gaza Hospital Kills More Than 500, Palestinian Officials Say»).

nel quarto aggiornamento («6:08 pm ET») non risulta (il titolo cambia a «Strike on Gaza Hospital Kills More Than 500, Palestinian Officials Say»).

nel quinto e attualmente ultimo («9:45 pm ET») non risulta.

La fonte che cita il WSJ

Il sito Controinformazione pubblica la traduzione di un altro articolo, quello del sito Hispantv dal titolo «WSJ: Ataque a hospital gazatí se realizó con bomba MK-84 de EEUU» pubblicato il 18 ottobre 2023.

L’articolo di Hispantv cita il WSJ, ma non riporta alcun link a sostegno della narrazione. Non si trova neanche un riferimento al dominio Wsj.com nemmeno nel codice HTML del sito.

Tra i primi a diffondere la fantomatica citazione del WSJ, con particolare successo, troviamo un account Twitter di un agenzia iraniana Iran Observer. Ecco il tweet del 17 ottobre 2023 alle ore 11:52 pm ora italiana:

The Wall Street Journal: “The bomb that was dropped on the hospital was an American MK-84.” This bomb is precision-guided, largest in MK family and has about 950 kg weight.

Pochi minuti dopo (ore 11:59 pm) la stessa narrazione viene spinta, anche in questo caso senza neanche un link a sostegno, dall’account Sprinter99800.

In entrambi i tweet sono state segnalati dei link al fine di provare l’inesistenza della citazione riportata. In nessuno degli account social del WSJ viene citata la fantomatica dichiarazione.

I danni non corrispondono

Grazie alle immagini dell’ospedale, diffuse dagli abitanti di Gaza presenti sul posto, siamo certi che nessun edificio è stato “raso al suolo” come veniva affermato subito dopo l’accaduto. A seguito della pubblicazione, è iniziata a circolare la teoria che vedeva l’utilizzo di un JDAM («includes the MK.83 GBU-32»).

Secondo Marc Garlasco, consigliere militare di PAX Protection of Civilians ed ex specialista del Pentagono (che aveva indagato sui crimini di guerra commessi in Afghanistan e Iraq per le Nazioni Unite), il buco che si è formato nel terreno del parcheggio non è compatibile con un attacco aereo, così come i danni nell’area circostante non risultano coerenti con una bomba aerea JDAM fornita dagli Stati Uniti a Israele: «Qualunque cosa abbia colpito l’ospedale di Gaza non è stato un attacco aereo. Anche il più piccolo JDAM lascia un cratere di 3 metri. Danni superficiali e diffusi e la totale assenza di crateri sono incompatibili con un attacco aereo».

Anche secondo Justin Bronk, ricercatore presso il RUSI, «non sono visibili crateri o schegge corrispondenti alle bombe standard della serie JDAM/Mk80 dell’aeronautica israeliana».

L’articolo ignorato del WSJ

C’è un altro articolo del WSJ, pubblicato il 18 ottobre 2023 e aggiornato lo stesso giorno alle ore «8:33 pm ET». Intitolato «U.S., Experts Say Evidence Suggests Palestinian Militants’ Rocket Hit Gaza Hospital» (archiviato qui), non fa riferimento a un JDAM o MK-84. Nell’articolo vengono riportate le parole di Blake Spendley, analista di intelligence open source, con le quali ritiene che il tipo di danno sembra più coerente con una palla di fuoco lanciata da un razzo a corto raggio piuttosto che con i tipi di armi utilizzate dall’aeronautica israeliana, come le guidate JDAM. Anche in questo caso, non vi sono prove a supporto sull’utilizzo di un’arma del genere.

Conclusioni

La fantomatica notizia del Wall Street Journal e la citazione della MK-84 americana non trova alcun riscontro. I siti e account social che hanno rilanciato la narrazione non riportano alcun link a sostegno. L’articolo del WSJ che parla dell’ospedale non cita in alcun modo la bomba americana.

