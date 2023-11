No! Questo video non è stato girato nell’ospedale di Al Shifa a Gaza

Urla, confusione, persone che si riparano vicino ai muri portanti, altre che fuggono da un lato all’altro della stanza. Questa la scena ripresa da un video che circola sui social e che secondo chi lo condivide sarebbe stato girato all’ospedale di Al Shifa di Gaza. Si sostiene che il filmato mostri «i soldati israeliani» che «sparano a medici e pazienti». In realtà, il video non è stato girato nell’ospedale di Al Shifa a Gaza nel 2023, ma in Egitto nel 2013. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Circola un video che mostra confusione e scontri a fuoco all’interno di un ospedale.

Chi lo condivide sostiene che si tratti dell’ospedale di Al Shifa a Gaza e che il video risalga al 2023.

In realtà, il video non è stato girato nell’ospedale di Al Shifa a Gaza nel 2023, ma in Egitto nel 2013

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post, accompagnato dalla descrizione.

Il video in Egitto nel 2013

Il video è stato girato in Egitto nel 2013, nel corso del massacro di Rabaa. La tragedia si consumò il 14 agosto 2013, quando la polizia egiziana aprì il fuoco per disperdere i manifestanti che protestavano contro Abdel Fatah El-Sisi, attuale presidente egiziano, che aveva sottratto il potere al democraticamente eletto Mohamed Morsi. La manifestazione non violenta – riporta il Washington Post – venne trasformata dalla polizia egiziana in una carneficina nella quale morirono almeno 624 persone, secondo i dati governativi, anche se probabilmente le vittime sono oltre 800. Il maggiore dei sit-in si tenne in piazza Rabaa, quando i manifestanti fuggirono nell’ospedale di Rabaa, la polizia li seguì, aprendo il fuoco anche lì. Il video è disponibile su YouTube, dove è stato caricato il 16 agosto 2013.

Conclusioni

Circola un video che mostra confusione e scontri a fuoco all’interno di un ospedale. Chi lo condivide sostiene che si tratti dell’ospedale di Al Shifa a Gaza e che il video risalga al 2023. In realtà, il video non è stato girato nell’ospedale di Al Shifa a Gaza nel 2023, ma in Egitto nel 2013.

