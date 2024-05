Le famiglie delle soldatesse israeliane rapite chiedono al governo di tornare a negoziare. Le tv rilanciano il video del sequestro: «Cani, vi schiacceremo» – Il video

Le tv israeliane hanno trasmesso il video del rapimento di 5 soldatesse israeliane prelevate dal kibbutz di Nahal Oz il 7 ottobre. La diffusione è stata autorizzata dal Forum delle famiglie degli ostaggi ma le immagini circolano in rete e vengono spesso usate dalle famiglie per non spegnere l’attenzione sugli ostaggi del 7 ottobre. Nelle terribili immagini si vedono, attorniate dai miliziani di Hamas, Liri Elbag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa e Naama Levy appena catturate e sanguinanti. Sono state ammanettate, fatte sedere sotto minaccia delle armi e condotte su una jeep verso la Striscia. Una delle frasi ripetute dai terroristi di Hamas è «cani, vi schiacceremo tutti» e ancora «siete belle sioniste». Le 5 ragazze sono ancora prigioniere a Gaza. Il Forum delle famiglie ha rivolto un appello alle istituzioni di Tel Aviv: «Il governo israeliano – ha dichiarato – non deve perdere un minuto di tempo in più, deve ritornare al tavolo negoziale oggi».

