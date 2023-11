No! Questo non è un poliziotto israeliano che “strangola” un bambino palestinese a Gerusalemme

Un agente di polizia israeliano che strangola a morte un bambino palestinese all’ambasciata israeliana di Gerusalemme. Questo è quello che viene mostrato un video virale sui social secondo numerosi post su Facebook. In realtà il video è stato girato in Svezia nel 2015, non in Israele o Palestina. Per questo non ha nulla a che fare con il conflitto in corso tra le due nazioni.

Vediamo lo screenshot di uno dei post virali. Nella descrizione, convenientemente fornita sia in italiano che in inglese, si legge:

An Israeli police officer chokes a Palestinian child to death on Saturday during a US Embassy protest in Jerusalem. The innocent boy even said the Shahada before he died. Despite the numerous attempts made by the groups to upload this video to YouTube, it has been systematically removed from Google, Facebook, and YouTube. Please publish this video so that it reaches all media outlets to expose the practices of this criminals.