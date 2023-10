No! Questa non è una manifestazione pro Palestina a Parigi

Circola in rete un video che mostrerebbe una manifestazione pro-Palestina a Parigi. Le immagini sono state condivise sia da account italiani che stranieri. Ma si tratta di un errore: la folla di gente che si può vedere nel video non si trova a Parigi e non sta partecipando a una manifestazione pro-Palestina. Le immagini ritraggono invece i tifosi del Palmeiras che accompagnano il bus della propria squadra alla semifinale di Copa Libertadores contro il Boca Juniors all’Allianz Parque di San Paolo (Brasile), è il 5 ottobre 2023. Semifinale che si è conclusa, il 6 ottobre, con la vittoria del Boca che contenderà il titolo al Fluminense. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Per chi ha fretta:

Un video mostrerebbe una manifestazione pro-Palestina a Parigi con 1 milione di partecipanti.

Le immagini sono state condivise prima dal commentatore politico statunitense Jackson Hinkle e poi a valanga da altri profili italiani e non su Facebook e X.

Il video mostra però i tifosi del Palmeiras accompagnare la squadra allo stadio Allianz Parque di San Paolo (Brasile) il 5 ottobre 2023.

Analisi

La fonte: «Una grande manifestazione pro-Palestina in Francia»

Questo qui sotto è il tweet, poi cancellato, condiviso da Jackson Hinkle che attribuisce il video a una manifestazione pro-Palestina a Parigi dopo che Macron (in realtà il ministro dell’Interno Darmanin) aveva reso illegali queste dimostrazioni pubbliche:

La sua tesi è stata ripresa da altri profili italiani di cui alleghiamo solo un esempio qui sotto:

Il tweet è stato rimosso da Hinkle in seguito ai commenti che lo sbugiardavano:

La ricerca su Google, non è una manifestazione pro-Palestina

Anche cercando tramite lo strumento di Google “Ricerca per immagine” è possibile risalire al medesimo video, che non ritrae una manifestazione pro-Palestina, pubblicato quella sera su alcune testate come Estadão, quotidiano in lingua portoghese di San Paolo. L’articolo risulta pubblicato dalla redazione alle 20:32 del 5 ottobre, con un aggiornamento alle 21:15.

Per capire da quale punto di vista provengano le immagini è stato importante sezionare fotogramma per fotogramma le inquadrature a disposizione. Innanzitutto, la massa di gente si avvicinava allo stadio Allianz Parque.

Il momento esatto in cui i tifosi vengono ripresi è quando passano dal viadotto Pompéia verso l’incrocio tra Praça Dr. Joao Pereira Monteiro Junior e Av. Francisco Matarazzo. Ciò si può desumere da alcuni elementi presenti a video riscontrabili su Google Maps. Sullo sfondo si possono vedere tre grattacieli di cui uno di profilo con una “banda” nera:

Si tratta del complesso residenziale “Recanto Jacarandá”, sulla sinistra, che è composto da quattro edifici la cui vista è oscurata dai due davanti in base alla prospettiva di chi ha ripreso il video. A destra, di profilo, abbiamo un grattaciello che ospita uffici e negozi sullo stesso Viaduto Pompéia. Qui, la visione degli edifici da Google maps (la prospettiva non è identica per i limiti di Google street view):

Proseguendo, possiamo vedere gli edifici che fanno sempre da sfondo alla sfilata dei tifosi del Palmeiras sebbene più vicini alla strada. È possibile notare due stabili, uno accanto all’altro, di cui il più a sinistra con delle finestre e l’altro con una “torretta” nera. Ancora più indietro, quasi indistinguibili, quelli che sembrano dei grattacieli molto vicini tra loro:

Da Street view possiamo avvicinarci alla prospettiva qui sopra. La coincidenza non può esser perfetta perché un complesso residenziale blocca la visuale. Dall’immagine di sotto si possono identificare gli edifici sopracitati: quello con finestre sembra ospitare una cartoleria e articoli sportivi, quello alla sua destra è un impianto di tessitura, mentre sullo sfondo ci sono i grattacieli della “Reserva Manacá”:

Per concludere, ci concentriamo su ciò che è al di sotto nella visuale di chi ha fatto le riprese. Da come si può notare, abbiamo un cancello, degli alberi, un lampione e un palo che collega dei fili della corrente:

Tenendo sempre presente gli edifici sullo sfondo, la visuale non può che combaciare con quella di fronte ai grattacieli della “Casa das Caldeiras residencial” che affacciano sul Viaduto Pompéia:

Il complesso residenziale, d’altronde, è molto vicino all’Allianz Parque:

Conclusioni

Come abbiamo dimostrato, le immagini riprese nel video non ritraggono una manifestazione pro-Palestina a Parigi. Diffuse prima dal profilo del commentatore statunitense Jackson Hinkle, sono poi circolate su molti profili privati di Facebook e X. Le immagini vedono i tifosi del Palmeiras scortare il bus della squadra all’Allianz Parque per la semifinale di Coppa Libertadores.

