No! L’arresto di questo palestinese non è una messinscena ripresa da Fox News

Circola un servizio di Fox News che svelerebbe una presunta messinscena da parte dei soldati israeliani mentre fanno finta di arrestare un “terrorista palestinese”. Secondo gli utenti, quest’ultimo non sarebbe altro che un attore prestato alla propaganda di Israele. La critica arriva soprattutto dal media palestinese Quds News Network attraverso un tweet del 23 novembre 2023. Non si è trattata di una messinscena, l’incomprensione deriva da un errato montaggio del video. Vediamo tutto nel dettaglio, mentre per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Il media palestinese sostiene che l’uomo nel video si starebbe rivestendo a seguito del “finto arresto”.

Il servizio di Fox News risulta montato in maniera errata. Il video originale e senza montaggio mostra che l’uomo si stava spogliando per essere poi portato via.

Analisi

Ecco il tweet del media palestinese Quds News Network:

Il video pubblicato dal media palestinese risulta condiviso anche via Facebook, come possiamo vedere dalle seguenti condivisioni (qui, qui e qui). Ecco uno dei testi che accompagnano il video:

Un’altra falsa propaganda israeliana è fallita sul canale Fox News . Il corrispondente di Fox News, insieme ai soldati dell’IDF, ha organizzato un falso incontro e sostiene che i soldati avrebbero arrestato con successo uno dei militanti di Hamas. Tuttavia, passano i secondi e si vede lo stesso uomo tornare e cambiarsi d’abito, con la benda rimossa. Insider Q Italy

Il testo sopra riportato come esempio ha una fonte ulteriore, ossia il canale Telegram QAnon “Insider Q Italy“:

La teoria della messinscena ripresa da Fox News

Nel video diffuso dal media palestinese osserviamo che al minuto 0:24 l’uomo viene arrestato seminudo per poi essere portato via di peso. Successivamente, intorno al minuto 1:12, lo stesso viene ripreso mentre si starebbe rivestendo dopo la presunta sceneggiata.

Ecco le due “grafiche” utilizzate dal media palestinese per sostenere l’accusa della messinscena, ossia il momento in cui l’uomo viene portato via e fotografato dagli israeliani e il momento in cui si starebbe rivestendo:

Il video che smentisce la narrazione palestinese

A smentire l’intera narrazione è lo stesso inviato di Fox News Trey Yingst, il quale pubblica un tweet con il video completo e senza tagli.

There’s a post about our reporting circulating online regarding this clip from October 12th, claiming the man is a crisis actor. Here’s the entire raw video. You can see the man who was arrested take his clothes off, before he is taken into custody. The truth is important. pic.twitter.com/gebioAlqo3 — Trey Yingst (@TreyYingst) November 22, 2023

Nel servizio mandato in onda sono stati invertiti i due momenti contestati dal media palestinese, infatti il momento in cui viene ripreso l’uomo con addosso metà dei pantaloni è precedente a quello dell’arresto in cui viene portato poi via.

Ciò che smentisce la narrazione diffusa dal media palestinese è che l’uomo non si stava rivestendo, ma si stava spogliando prima di essere portato via.

Conclusioni

Il video non mostra una messinscena ripresa da Fox News. Il video integrale e non montato mostra che l’uomo si stava togliendo i vestiti prima di essere portato via dagli israeliani. L’interpretazione fuorviante deriva da un errato montaggio da parte di Fox News.

