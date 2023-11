No! Questa immagine non mostra un attacco con il fosforo bianco a Gaza

Circola una foto virale considerata da alcuni la prova che Israele avrebbe bombardato Gaza – in particolare l’ospedale di Al Shifa – usando bombe al fosforo bianco. Il video, però, è decontestualizzato, poiché mostra un’immagine usata nel 2017 per denunciare l’uso del fosforo bianco negli attacchi della coalizione guidata dagli Usa contro l’Isis in Siria e Iraq.

Per chi ha fretta:

Circola un’immagine considerata la prova che Israele avrebbe bombardato Gaza con ordigni al fosforo.

L’immagine circolava nel 2017.

Venne usata per denunciare gli attacchi con bombe al fosforo contro lo Stato islamico in Siria e Iraq.

Analisi

Questo è quello che si legge nella descrizione di uno dei post che condivide il video:

«Israele lancia fosforo bianco nelle vicinanze dell’ospedale Al Shifa»

L’immagine usata nel 2017

Tuttavia, l’immagine usata non può essere correlata all’attuale riacutizzazione del conflitto tra Israele e Hamas, dato che è stata usata nel 2017. Appare, ad esempio, in questo articolo del 14 giugno 2017 (archiviato qui) sul sito Almanar. Nell’attacco (originariamente in arabo) si legge: «Human Rights Watch ha espresso la propria preoccupazione mercoledì riguardo l’uso di fosforo bianco da parte della coalizione internazionale guidata da Washington nel corso delle operazioni militari contro l’Isis sia in Siria che in Iraq».

Conclusioni

Circola un’immagine considerata la prova che Israele avrebbe bombardato Gaza con ordigni al fosforo. L’immagine è stata usata nel 2017 e riguarda la Siria e l’Isis. Venne usata infatti per denunciare gli attacchi con bombe al fosforo diretti dalla coalizione guidata dagli Usa contro lo Stato islamico in Siria e Iraq.

