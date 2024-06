Questa foto non mostra due anziani palestinesi davanti alla casa «dove hanno cresciuto figli e nipoti»

Circola una foto di due anziani palestinesi mentre sembrano dialogare con due israeliani posti dietro un cancello. La narrazione proposta tramite i social è quella dove gli israeliani, provenienti da New York, avrebbero occupato l’abitazione dei palestinesi, dove questi ultimi avrebbero cresciuto figli e nipoti. Si tratta di una storia inventata.

Per chi ha fretta

L’immagine viene ripresa da un servizio video di Al Jazeera del 2020.

Nel servizio non si parla di un’abitazione dove vivevano i due anziani con figli e nipoti.

Secondo il racconto di Al Jazeera, quel luogo era passato agli israeliani dopo la guerra arabo-israeliana del 1948.

I due anziani non potevano abitare in quell’abitazione crescendo figli e nipoti, essendo in mano agli israeliani da 72 anni prima del servizio di Al Jazeera.

Analisi

Ecco il testo del post che accompagna l’immagine:

Una coppia di anziani palestinesi osserva la casa dove hanno sempre vissuto, dove hanno cresciuto figli e nipoti, e che adesso è stata occupata da una famiglia di coloni provenienti da New York.

La narrazione che cambia

La foto risulta condivisa anche in passato con una narrazione simile, ma con meno particolari. Nel sito Invictapalestina risulta pubblicata in un articolo del 21 maggio 2020, senza parlare di israeliani provenienti da New York.

Viene citata una fonte, ossia un servizio di Al Jazeera, senza essere linkato. Risulta un articolo con il video dal quale risulterebbe tratta l’immagine condivisa online, datato 15 maggio 2020.

Considerando la traduzione della trascrizione in lingua inglese, controllata dai colleghi di UsaToday, l’abitazione ripresa non risulta essere quella dove vivevano i due anziani e non si fa alcun riferimento a New York.

Il vero racconto di Al Jazeera

Secondo il racconto, la giornalista di Al Jazeera aveva accompagnato i due anziani in quello che era il villaggio dove abitava il padre di uno di loro prima della guerra arabo-israeliana del 1948, ossia 72 anni prima delle riprese del video. La giornalista di Al Jazeera pone una domanda molto chiara ai due israeliani: «Come ti senti a vivere in una casa costruita sulle macerie della sua casa?». In pratica, l’abitazione non risulta essere la stessa di 72 anni prima, ma costruita su ciò che c’era prima del 1948.

Conclusioni

La narrazione proposta sui social non corrisponde a quella raccontata da Al Jazzera. L’immagine riguarda un servizio dell’emittente televisiva mediorientale in cui la giornalista visita un’area occupata dagli israeliani dopo la guerra arabo-israeliana del 1948. Pertanto, l’abitazione mostrata non poteva essere quella dove i due anziani avrebbero fatto crescere figli e nipoti.

