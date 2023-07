Queste balene nel cielo non provano l’esistenza del «progetto Blue Beam»: sono effetti speciali

Avete mai sentito parlare del «progetto Blue Beam»? Si tratta di una teoria del complotto secondo cui il Nuovo Ordine Mondiale vorrebbe manipolare la popolazione attraverso ologrammi. La narrazione esiste dal 1994, ma ha avuto notevole fortuna all’indomani dello scoppio della pandemia da Coronavirus. Come ricostruiscono infatti i colleghi di Mythdetector, nello scenario descritto da Serge Monast, l’Anticristo, il metodo delle epidemie per stabilire il controllo sugli esseri umani interviene nella terza, ultima fase. I teorici del complotto ritengono che questo processo sia già iniziato, e ultimamente si avvalgono di un bizzarro video proveniente da Dubai per dimostrarlo.

Un video dalla durata di 20 secondi in cui si vede un gruppo di balene che sembrano volare nel cielo e intorno a una torre, secondo molti utenti, conferma la teoria del complotto nota come Blue Beam Project.

In realtà, il video in questione non è altro che una pubblicità.

L’azienda che lo ha realizzato ha confermato che le immagini sono il frutto di effetti speciali aggiunti in post-produzione.

«Prove tecniche del progetto Blue Beam a Dubai… E certo se ti proiettano una astronave che distrugge tutto intorno a quel punto ti manderanno l’allerta dalle app (it-alert) invitandoti o obbligandoti a rimanere chiuso dentro casa, no?». Questo è il commento che accompagna la condivisione su Facebook di un video dalla durata di 20 secondi in cui si vede un gruppo di balene che sembrano volare nel cielo e intorno a una torre. La clip è stata condivisa anche altri utenti. Uno, per esempio, commenta: «Questo non è al cinema…Torre Al Habtoor a Dubai,…».

Le immagini sono effettivamente a dir poco bizzarre. Ma cosa sta succedendo realmente nelle scene riprese? Partiamo con il dire che ci troviamo effettivamente a Dubai. Ma le balene che vediamo non sono ologrammi sviluppati dai governi per manipolare le popolazioni mondiali: il video è infatti una semplice pubblicità per un progetto immobiliare. Sull’edificio attorno al quale volteggiano le balene, infatti, si può distinguere chiaramente la scritta «Al Habtoor Tower», assieme a «coming soon» e «exclusive by Provident». Cercando su internet queste parole chiave, scopriamo che la Torre citata è un edificio in costruzione a Dubai, gestito in particolare dalla società immobiliare Provident Real Estate, con sede nella stessa città. Sul sito ufficiale leggiamo:

Sperimenta un lusso impareggiabile in un’oasi affascinante, con panorami mozzafiato sulla città e sul mare. Con un’altezza di 82 piani, questa meraviglia architettonica di Al Habtoor Group incarna bellezza, qualità e servizio impeccabile. All’interno di questa torre iconica, scoprirai una fusione di appartamenti da 1, 2 e 3 camere da letto decorati con i materiali più pregiati e dotati di tecnologia per la casa intelligente all’avanguardia.

Sul canale YouTube di Provident Real Estate, troviamo lo stesso video che mostra balene galleggianti, pubblicato il 31 maggio. Scopriamo dunque che si tratta di uno spot promozionale per la torre, andato in onda poche settimane prima del lancio ufficiale del progetto, il 19 giugno.

Provident Real Estate ha pubblicato inoltre un terzo video simile il 9 luglio, con il progetto finale. In esso vediamo che tornano ancora le balene volanti del video incriminato, che sono a questo punto la “firma” dell’azienda. Se a margine di questo riscontro rimane ancora qualche dubbio, è definitivamente fugato da quanto confermato dall’azienda ai colleghi di Les Observateurs: «La clip mostra la futura ubicazione della torre. […] Le balene e l’edificio sono stati aggiunti in post-produzione».

Le balene, così come la torre non ancora costruita, sono dei semplici effetti speciali aggiunti al video originale. Le immagini non hanno dunque nulla a che fare con la teoria del complotto nota con il nome di “Blue Beam Project”.

