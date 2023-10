Le bufale della propaganda pro Israele – L’elenco

Molte sono le bufale di propaganda che circolano durante lo storico conflitto tra Hamas e Israele. In questo articolo riportiamo un elenco di quelle diffuse dai sostenitori di Israele con dei brevi “fast-check” (in un altro articolo riportiamo quelle dei sostenitori della Palestina). Essendo il conflitto ancora in corso, aggiungeremmo di volta in volta ulteriori contenuti verificati.

«Questi due video riguardano lo stesso palestinese»

Sostengono che un palestinese sia un “crisis actor” e che abbia finto un ricovero ospedaliero per poi tornare nelle strade di Gaza. Il ragazzo in ospedale è un altro, ha 16 anni e vice in Cisgiordania.

«Hamas uccide i palestinesi in fuga verso l’Egitto»

Il video dimostra che Hamas uccide i palestinesi che scappano verso l’Egitto? L’originale risale al 2013 ed è stato registrato in Siria (il fact-check).

«Donna israeliana rapita da Hamas bruciata viva a Gaza»

Dicono che questa sia una donna israeliana rapita da Hamas e bruciata viva a Gaza. Il filmato risale al 2015 e le scene sono state girate in Guatemala (il fact-check).

«Il video dei finti palestinesi morti»

Un video dimostra la propaganda di Hamas che inscena finti morti a Gaza? L’originale è del 2013 e riguarda una protesta degli studenti universitari in Egitto.

«Gli attori di Hamas che si fingono vittime nell’ospedale di Gaza»

Circola un video nel quale appaiono diverse persone che secondo chi lo condivide sarebbero attori di Hamas pronti a fingersi vittime di attacchi israeliani da inscenare. In realtà il video risale al 2017 e riguarda il dietro le quinte di un film dell’organizzazione French charity Doctors of the World.

«I bambini palestinesi rapiti e tenuti in gabbia da Hamas»

Un filmato mostra dei bambini israeliani in gabbia sequestrati da Hamas? Si tratta di una falsa affermazione, come spiegato dall’autore del video.

«La bambina salvata più volte a Gaza»

Si sostiene che le immagini del salvataggio di una bambina siano state registrate e Gaza, dove la piccola viene identificata come attrice per la propaganda palestinese. In realtà le immagini risalgono al 2016, in Siria.

«Il finto morto palestinese beccato con il cellulare»

Circola una foto per sostenere che un palestinese dentro un sacco bianco sarebbe stato beccato mentre usa il cellulare in attesa di fingersi morto dopo un bombardamento israeliano. È una foto di Halloween del 2022 in Thailandia.

«Il funerale palestinese e il morto che cammina»

Da anni circola un video usato per accusare i palestinesi di inscenare un funerale. Ci eravamo occupati del caso nel 2021 riscontrando che la clip risale al 2020 e riguarda un tentativo di violare il coprifuoco durante l’emergenza Covid-19.

«La giornalista di Al Jazeera e il razzo “Ayyash 250” di Hamas»

La proprietaria dell’account X denominato Farida Khan sostiene di essere una giornalista di Al Jazeera e di aver visto un missile di Hamas fare cilecca e finire sull’ospedale Al Ahli Arab di gaza City. In realtà, però, la testata giornalistica ha smentito di aver qualsiasi legame con Khan.

«La fuga dal festival di Re’im»

Un video ritrae dei giovani che corrono durante un evento musicale. Non si tratta – come si sostiene – della fuga dal festival di Re’im, bensì del momento dell’apertura dei cancelli al concerto di bruno Mars, il 4 ottobre.

«I Marines dell’aeronautica americana sbarcano in Israele»

Un video mostrerebbe dei Marines dell’aeronautica americana mentre sbarcano in Israele per combattere Hamas. Il video è del 2022 e stanno sbarcando in Romania per un’esercitazione Nato.

