No! La BBC non ha rivelato che il politico ucraino David Arakhamia abbia venduto armi ad Hamas

Circola un video creato nello stile della BBC secondo il quale il politico ucraino David Arakhamia avrebbe facilitato la vendita di armi ucraine ad Hamas. Si tratta di un contenuto che si somma a un filone ormai ben nutrito e proveniente dai canali filorussi nei quali circolano finti video informativi creati nello stile di autorevoli testate straniere per screditare l’Ucraina, spesso associandola al terrorismo islamico. Sovente la BBC (esempi qui, qui e qui), ma anche Cnbc e Deutsche Welle. Vediamo nel dettaglio perché la BBC non ha rivelato che il politico ucraino David Arakhamia ha venduto armi ad Hamas.

Per chi ha fretta:

Circola un video creato nello stile della BBC secondo il quale il politico ucraino David Arakhamia avrebbe facilitato la vendita di armi ucraine ad Hamas.

Della presunta notizia non c’è alcun riscontro al di fuori dei social.

La BBC non ha pubblicato il contenuto.

Il giornalista della BBC Shayan Sardarizadeh, citato nel video, smentisce di aver mai lavorato a al caso definendolo «nonsense».

Lo stesso fa Elliot Higgins, fondatore di Bellingcat, anch’essa menzionata nel video.

Quindi, la BBC non ha rivelato che il politico ucraino David Arakhamia ha venduto armi ad Hamas.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Ecco il colpo di scena: la BBC sostiene che è stata avviata un’indagine su Arakhamia a causa del suo coinvolgimento nella vendita di armi occidentali a Hamas, che ha permesso a quest’ultimo di attaccare con successo Israele.

Davyd Arakhamia è un vero politico ucraino, parlamentare a Kiev e membro di Servitore del Popolo, il partito del presidente Volodymyr Zelensky. Il contenuto circola anche come video intero, ad esempio su X e viene menzionata non solo l’emittente nazionale britannica, ma anche la testata investigativa Bellingcat.

La BBC non ha rivelato che il politico ucraino David Arakhamia ha venduto armi ad Hamas

Per verificare la veridicità del contenuto, cerchiamo su Google Davyd Arakhamia, includendo nella ricerca solo i risultati che contengano all’interno della Url il dominio «bbc.co.uk». Poiché la presunta notizia risale almeno all’inizio di dicembre, anche se apparsa in un’edizione estera della BBC, il tempo trascorso rende estremamente improbabile che la presunta notizia sia apparsa in una versione estera senza poi essere riportata su quella britannica. I risultati, effettivamente, appaiono, ma nessuno di essi contiene la parola «hamas», «arms», «weapons».

Il contenuto viene condiviso nella forma di un presunto screenshot tratto da un video, che però non appare su nessuno dei canali della BBC. Non su TikTok, né su Instagram. Ad ulteriore prova, nessun contenuto sul web che abbia nella propria Url «https://www.instagram.com/bbcnews/» contiene le parole «Davyd Arakhamia». Nemmeno su X sono stati pubblicati post contenenti la parola «Arakhamia» o «ukrainian politician hamas».

La smentita dei giornalisti “coinvolti”

Guardando il video completo si nota una citazione al giornalista della BBC Shayan Sardarizadeh. È stato lui stesso, però, a smentire l’esistenza del presunto caso, definendolo: «totalmente nonsense». Anche Elliot Higgins, fondatore di Bellingcat, ha smentito che la testata abbia «mai svolto indagini che supportino le tesi sostenute nel video» in un’email inviata a Reuters.

Conclusioni

Circola un video creato nello stile della BBC secondo il quale il politico ucraino David Arakhamia avrebbe facilitato la vendita di armi ucraine ad Hamas. Della presunta notizia non c’è alcun riscontro al di fuori dei social. La BBC non ha pubblicato il contenuto. Il giornalista della BBC Shayan Sardarizadeh, citato nel video, smentisce di aver mai lavorato a al caso definendolo «nonsense». Lo stesso fa Elliot Higgins, fondatore di Bellingcat, anch’essa menzionata nel video. Quindi, la BBC non ha rivelato che il politico ucraino David Arakhamia ha venduto armi ad Hamas.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: