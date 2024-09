Questa non è una foto della base israeliana Ramat David colpita da Hezbollah. È generata dall’AI

Circola una foto che mostrerebbe il risultato di un bombardamento da parte di Hezbollah della base israeliana di Ramat David. Nell’immagine è possibile osservare un grosso aereo militare mentre va a fuoco, ma è questo a porre i primi dubbi sulla veridicità dell’immagine. Infatti, l’intera scena risulta generata tramite l’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

L’immagine presenta un aereo deforme e generato mettendo insieme e in malomodo due modelli di Boeing.

I mezzi a terra risultano fusi tra di loro e completamente incomprensibili.

Il fuoco dell’incendio risulta anomalo.

Le scritte nei mezzi sono del tutto incomprensibili.

Analisi

L’immagine viene condivisa con la seguente descrizione: «Base aerea di Ramat David».

L’immagine risulta tagliata. Online è possibile reperire quella completa, pubblicata dal canale Telegram “Guerras & Geopolitica” (inizialmente con un watermark, poi senza):

Lo strano aereo

In primo luogo, il “corpo” dell’aereo sembra quello di un Boeing C-17 (sopra) con le ali e la coda di un Boeing 707 (sotto).

Nella parte superiore dell’aereo c’è una strana “cupola” (evidenziata in viola), assente nei modelli esistenti. Risulta molto strana l’ala sinistra (evidenziata in rosso) che improvvisamente “sale” con il secondo motore più in alto rispetto all’altro. La coda potrebbe assomigliare a quella di un Boeing 707, ma è molto allungata e sfumata.

Le altre allucinazioni

Gli errori dell’AI vengono chiamati “allucinazioni”, siccome in mancanza di informazioni tendono a generare elementi inesistenti e assurdi. Un esempio è visibile in basso a destra, dove notiamo un auto senza una parte posteriore (come se fosse possibile guidarlo sia da davanti che da dietro).

I mezzi più vicini all’aereo sono praticamente fusi tra di loro, rendendoli incomprensibili.

Ulteriori elementi, che dimostrano la generazione AI, possono essere riscontrati nello strano incendio (il fuoco è innaturale) e le scritte in uno dei mezzi (totalmente incomprensibile).

Conclusioni

La presunta foto non mostra affatto il risultato del bombardamento della base israeliana di Ramat David. Si tratta di un’immagine generata tramite l’Intelligenza Artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

