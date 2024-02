No! Questa non è una bandiera ufficiale della Palestina mandataria con la stella di David

Circola anche nelle pagine Facebook italiane un’informazione scorretta partita dalla Francia riguardo a una bandiera palestinese presentata come «ufficiale» recante la stella di David (dunque il simbolo di Israele associato alla Palestina) trovata nella pagina di una edizione del dizionario Larousse. In questo articolo spieghiamo perché non risulta affatto corretta, come già spiegato dal collega Nathan Gallo per France 24 e dai colleghi di Reuters.

La narrazione riguardo a questa presunta bandiera palestinese viene condivisa usando la seguente didascalia:

L’edizione del dizionario Larousse su cui si basa risale al 1939, ma non era però una bandiera ufficiale, bensì la versione usata dalle comunità sioniste. Durante il periodo storico in oggetto gli attuali territori israelo-palestinesi erano sotto mandato britannico.

«Questa bandiera non è la bandiera ufficiale della Palestina mandataria – spiega Vincent Lemire, professore di storia all’Università Gustave-Eiffel di Champs-sur-Marne e specialista in storia di Gerusalemme intervistato alla redazione di France 24 -, è la bandiera talvolta usata dall’organizzazione sionista mondiale come prefigurazione della futura bandiera del futuro rivendicato Stato ebraico». «Questa bandiera sembra essere una bandiera non ufficiale che a volte appariva sulle navi di proprietà ebraica durante il periodo mandatorio in cui il nome inglese ufficiale del paese era ancora Palestina», continua Shay Hazkani, professore associato presso il Joseph and Rebecca Meyerhoff Program and Center for Jewish Studies presso l’Università del Maryland, intervistato da Reuters.

La bandiera della Palestina mandataria era un’altra e riprendeva quella britannica:

La bandiera è molto simile a quella proposta durante un congresso avvenuto in Italia nel 1924:

Flag offered by Italy to the Jewish Cultural Congress on 4 November 1924.

Jaume Ollé, 11 January 1998

Was this in use? Is it used today in Italy? Seven stars are already mentioned here as an element of one proposal for the Israeli flag. The word in the middle is Zion spelled out fully.