No! Questo video non mostra un tunnel di Hamas sotto l’ospedale di Gaza

Sui social, e riportato da diversi media, circola un video dove dei soldati israeliani starebbero perquisendo un deposito di armi di Hamas nel tunnel sotterraneo sotto l’ospedale di Gaza. Così circola la narrazione, sostenendo che sia una ripresa attuale nel corso dell’avanzata dell’esercito israeliano nella striscia, ma la clip è datata e attribuita in un’altra zona. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Il video non mostra alcun elemento che faccia intendere che sia attuale e registrato sotto un ospedale a Gaza.

Il video circolava il 31 agosto 2023 attribuito a un’operazione a Ramallah in Cisgiordania.

Analisi

Il video è stato pubblicato da diversi siti e testate, come TGCom24 di Mediaset, con la seguente titolazione: «Un tunnel di Hamas sotto lʼospedale di Gaza City».

Gli articoli (qui e qui) risultano attualmente rimossi, mentre permangono nelle condivisioni Facebook.

A condividere il video è stato anche Luca Barbareschi con la seguente descrizione: «Nel tunnel sotto l’ospedale di Gaza City».

Video di agosto in Cisgiordania, non Gaza

Il video non è affatto attuale e non mostra un tunnel sotto l’ospedale di Gaza (non si specifica quale). Lo troviamo pubblicato in un post Facebook del 31 agosto 2023 nella pagina israeliana “Push”. Nella descrizione si parla di Ramallah, località palestinese situata in Cisgiordania. La stessa descrizione circolava anche su Twitter lo stesso giorno.

Conclusioni

Il video non mostra affatto una recente operazione militare di Israele in un tunnel sotto l’ospedale di Gaza. La clip circolava già il 31 agosto 2023 e veniva attributo a un’operazione a Ramallah in Cisgiordania.

