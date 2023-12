No! Quest’uomo palestinese non è un attore che finge di venire colpito dai soldati israeliani

Un video mostra un uomo in abiti civili arabi cadere a terra di fronte a dei militari israeliani. In sottofondo si sente un’esplosione. Il video viene condiviso da pagine e utenti che accusano i palestinesi di inscenare gli attacchi israeliani nella retorica ormai nota come Pallywood. In realtà, il video non è recente, ma del 2015, e l’uomo palestinese non è un attore: cade davanti ai soldati israeliani perché sviene. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Per chi ha fretta:

Un video mostra un uomo in abiti civili arabi cadere a terra di fronte a dei militari israeliani.

Si sente un’esplosione, ma quando arriva l’uomo sta già cadendo.

Il video viene chi accusa i palestinesi di inscenare gli attacchi israeliani.

In realtà, il video non è recente, ma del 2015.

L’uomo palestinese non è un attore: cade davanti ai soldati israeliani perché sviene.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (altri esempi qui e qui). Nella descrizione si legge:

«Qui forse abbiamo superato ogni record di Pallywood!»

Poiché l’uomo cade senza che si veda qualcosa che lo colpisca, viene accusato di essere un attore. Ma si tratta di una teoria infondata. Il video è stato effettivamente girato in Palestina, nella città cisgiordana di Hebron, circa 30 chilometri a sud di Gerusalemme. Tuttavia, non è recente, tanto che la bufala circolava già in passato, nel 2020, prima che il conflitto si riacuisse nell’ottobre del 2023.

Era solo svenuto

Sia Euronews che Al Jazeera lo hanno pubblicato sul proprio canale YouTube il 12 ottobre 2015, spiegando che il filmato mostra un anziano signore palestinese che ha confrontato un gruppo di soldati israeliani per impedire loro di sparare a un manifestante. In seguito, l’uomo è svenuto venendo soccorso dai presenti, ma l’esplosione che si sente arriva quando l’uomo sta già cadendo, e non può quindi essere correlata alla perdita dei sensi. Come riporta l’Independent, l’uomo – l’allora 65enne Ziyad Abu Haleel- dice ai militari che quello che stanno facendo è illegale. Chiede loro con che coraggio usano le loro armi contro i bambini. «Volete uccidere ancora? Non vi vergognate? Non siete essere umani? Cani? Animali?», continua.

Conclusioni

Un video mostra un uomo in abiti civili arabi cadere a terra di fronte a dei militari israeliani. Si sente un’esplosione, ma quando arriva l’uomo sta già cadendo. Il video viene chi accusa i palestinesi di inscenare gli attacchi israeliani. In realtà, il video non è recente, ma del 2015. L’uomo palestinese non è un attore: cade davanti ai soldati israeliani perché sviene.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: