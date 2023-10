No! Questi non sono bambini israeliani messi in gabbia dai palestinesi

A seguito dell’attacco terroristico di Hamas in Israele, è circolato un video in cui si sostiene che i palestinesi avrebbero sequestrato e messo dei bambini israeliani in gabbia. Sullo sfondo una voce ride, sembrando gioiosa e compiaciuta della circostanza. A diffondere in Italia questa narrazione è stato in particolare Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, mentre altri hanno investito i ruoli sostenendo che fossero dei bambini palestinesi ingabbiati dagli israeliani. Non è la prima volta che circolano video fuorvianti sull’attuale situazione in Israele e Palestina.

Il testo è la traduzione di un post Telegram del canale Wagner Z Group affiliato ai mercenari russi che sostiene il gruppo terroristico di Hamas (in un post successivo elogia l’assalto aereo al festival).

Le prime contestazioni del video arrivano dall’account Twitter FakeReporter in cui spiegano che è stato pubblicato

Children in cages video: We keep being asked for the original video. The Tiktok video we saw has been erased, and the link is broken. here it is:

https://tiktok.com/@user6903068251281/video/7285994617487625479

We DON’T know where it came from. The only thing we know about the video is its time stamp: it was published at least five days ago. We DON’T know where it was filmed and when. Below are screenshots of all the information we have.