Questo drone iraniano impigliato nei cavi non stava sorvolando l’Iraq per colpire Israele

Un drone militare incastrato in quelli che sembrano cavi elettrici. Da dove proviene il velivolo? Dov’è avvenuta la scena ripresa nel video? Secondo chi lo condivide, il girato mostra un drone iraniano di quelli che il 13 aprile scorso hanno sorvolato l’Iraq per arrivare in Israele. Tuttavia, nonostante il drone sia probabilmente iraniano, il video è stato girato in Siria a febbraio, e non ha nulla a che vedere con i droni iraniani arrivati in Israele.

Per chi ha fretta:

Si sostiene che il video sia stato girato in Iraq e che il drone sia uno di quelli che l’Iran ha lanciato contro Israele il 13 aprile.

In realtà il video è stato girato a febbraio in Siria.

Secondo i media siriani, il velivolo proveniva dall’Iran ed era diretto verso una delle basi siriane della coalizione internazionale contro l’Isis.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui e qui altri esempi). Nella descrizione si legge:

Drone iraniano rimane impigliato nei cavi elettrici in Iraq – media.

I droni iraniani

Le immagini mostrano quello che sembra un drone militare restare impigliato in alcuni cavi elettrici nel mezzo di un territorio abbastanza arido e pianeggiante. I post secondo cui la vicenda sarebbe avvenuta in Iraq hanno iniziato a circolare dopo che l’Iran – in risposta all’attacco israeliano al consolato di Teheran a Damasco – ha inviato centinaia di droni su Israele, che ha intercettato l’attacco e a sua volta promesso ulteriori ripercussioni. Per raggiungere il Paese ebraico, i velivoli hanno attraversato lo spazio aerei di altri Paesi, tra cui Iraq e Siria. Sarebbe quindi logico credere che il video possa essere stato girato in Iraq nell’aprile del 2024, ma così non è.

Il video girato in Siria

Infatti, il video circola da febbraio, quando alcuni canali di informazione siriani lo avevano trattato. Qui un esempio di Al Sharquia News. Secondo quanto riporta la testata, il video proviene dalla Siria, precisamente dal villaggio di Qamar al-Din frazione della cittadina di Abu Khashab, parte della circoscrizione di Deir Ezzor, nella Siria interna, sulle sponde del fiume Eufrate. Della vicenda si trova riscontro anche su Syria.tv lo scorso 21 febbraio, e il 20 febbraio su Nabd. Secondo quanto scritto sui media siriani, pare che il drone provenisse comunque dall’Iran e che fosse diretto verso una delle basi siriane della Coalizione Internazionale contro l’Isis, supportata, tra numerosi altri Paesi, anche dall’Italia.

Conclusioni

Circola un video di un drone impigliato in dei cavi. Si sostiene che il video sia stato girato in Iraq e che il drone sia uno di quelli che l’Iran ha lanciato contro Israele il 13 aprile. In realtà il video è stato girato a febbraio in Siria. Secondo i media siriani, il velivolo proveniva dall’Iran ed era diretto verso una delle basi siriane della coalizione internazionale contro l’Isis.

