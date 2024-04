L’Iran ha lanciato nella serata di sabato 13 aprile un attacco contro Israele con «decine di droni». Lo ha confermato in via ufficiale lo stesso esercito israeliano, dopo le prime indiscrezioni riportare da alcuni giornalisti esperti di Medio Oriente su X. I droni sono stati lanciati dal territorio iraniano, ma passeranno «diverse ore» prima che raggiungano – se ci riusciranno – quello israeliano. Lo ha detto in una nota stampa il portavoce dell’Idf Daniel Hagari, il quale ha fatto sapere che le forze aeree dello Stato ebraico stanno seguendo la traiettoria dei droni. Israele dispone di sistemi estremamente avanzati di difesa aerea per intercettare in volo droni e missili, e gli Usa hanno dispiegato negli scorsi giorni ulteriori sistemi di protezione analoga. È possibile però che quello lanciato dall’Iran sia solo il primo segnale di un attacco su più livelli. Fonti israeliani hanno confermato al giornalista Barak Ravid di Axios che il piano ora è quello di intercettare quanti più droni possibili con il supporto degli Usa e di altri Paesi prim’ancora che arrivino verso lo spazio aereo israeliano. Hagari ha detto ai cittadini israeliani che nelle prossime ore ci potranno essere inconvenienti nei sistemi Gps, e che le sirene d’allarme suoneranno solo nell’eventualità in cui uno o più dei droni dovesse entrare nello spazio aereo del Paese. «Se ci saranno altri attacchi, l’Idf darà altri aggiornamenti», ha detto ancora il portavoce. Nel frattempo un aereo di Stato israeliano predisposto per il premier si è alzato in volo, ma non vi sono conferma che a bordo vi sia effettivamente Benjamin Netanyahu.

I segnali e gli allarmi

Nelle ultime ore si erano fatti sempre più insistenti i segnali e le voci su un attacco imminente dell’Iran contro Israele, in risposta al raid del 1° aprile attribuito allo Stato ebraico sul consolato iraniano di Damasco. Un alto funzionario americano ha dichiarato stasera ad Al Jazeera che «c’è un’alta probabilità che l’Iran lanci un attacco contro Israele stanotte, nelle prime ore di domenica» 14 aprile. Il dirigente Usa ha aggiunto che l’attacco potrebbe avvenire «con la partecipazione dei suoi affiliati in Iraq e in Siria». Lo stesso presidente americano Joe Biden è rientrato oggi in anticipo dal Delaware per «consultazioni urgenti» alla Casa Bianca sulla crisi in Medio Oriente. E sul piano operativo gli Usa sterebbero spostando altre navi da guerra nella regione, riferisce il Wall Street Journal. Ma a indicare quanto sia concreto il rischio di un attacco iraniano a ore sono anche i segnali che arrivano da Israele: in serata l’esercito ha diramato l’ordine di chiusura di tutte le scuole a partire dalle 23 di oggi, sabato 13 aprile, e per 48 ore, salvo proroghe (nello Stato ebraico la domenica è il primo giorno della settimana). Nello stesso arco di tempo sono proibiti raduni in spazi aperti di più di mille persone. Le regole sono state indicate dal Fronte del Comando interno a seguito di una valutazione della situazione. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha poi convocato per stasera una riunione urgente del gabinetto di sicurezza e del gabinetto di guerra del Paese. Fonti israeliane citata dalla testata Ynet sostengono che l’attacco dall’Iran potrebbe colpire «obiettivi militari» dello Stato ebraico. Per precauzione rispetto al possibile precipitare degli eventi, intanto, la Giordania ha deciso di chiudere temporaneamente lo spazio aereo da questa sera stessa a tutti gli aerei in arrivo, in partenza e in transito.

