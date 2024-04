Damasco, nuovo raid di Israele, «molte vittime» e un edificio distrutto. L’Iran: «È la nostra ambasciata» – Il video

Le forze aeree israeliane avrebbero lanciato nelle scorse ore un nuovo raid su Damasco. Immagini e video pubblicate sui social mostrano almeno un edificio completamente distrutto e diverse macchine carbonizzate nel quartiere di Mezzeh, dove si trovano tra l’altro diverse ambasciate. Secondo il sito iraniano Students News Network (Snn), ripreso da Reuters, ad essere colpiti sarebbero stati il consolato e la residenza dell’ambasciatore iraniano. «Erano edifici appartenenti all’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran, avevano la bandiera», assicura la testata. La Siria è uno dei principali alleati dell’Iran nella regione: una «piattaforma» usata anche per distribuire uomini, armi e addestramenti, soprattutto tramite il corpo delle Guardie Rivoluzionarie. Israele conduce da anni raid mirati su obiettivi o operazione iraniane del genere, pur senza mai rivendicarli. Anche in questo caso, nessun commento arriva fin qui dall’esercito o dal governo di Gerusalemme. A parlare è invece il ministro della Difesa siriano, secondo cui l’attacco avrebbe causato «molti morti e feriti». Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh), ong con sede nel Regno Unito, i morti sarebbero almeno otto. L’agenzia di stampa iraniana Tasnim riferiva poco prima di un bilancio di almeno sei vittime. Secondo Al-Arabiya, in ogni caso, tra queste ci sarebbe anche un comandante di alto livello delle Guardie Rivoluzionarie di Teheran, individuato come Mohammad Reza Zahedi. Informazione questa confermata da fonti di sicurezza alla Reuters.

