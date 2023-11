No! Questo video non mostra una sala piena di finti morti palestinesi

La serie di foto e video attribuiti a “Pallywood” o “Palliwood”, la parola composta da Palestina e Hollywood usata da chi sostiene che i palestinesi mettano in atto messinscene con finti morti o feriti dagli attacchi di Israele (come avevamo spiegato qui). In questo caso viene diffuso un video che riprende una stanza con numerosi finti morti palestinesi avvolti da dei teli bianchi. Uno di loro, improvvisamente, apre gli occhi e fa capire che è vivo. Il video, però, non riguarda i palestinesi. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Nel video le persone risultano vestite in maniera diversa da quanto siamo abituati a vedere in Palestina.

I vestiti corrispondono a quelli usati in Malesia.

Il video mostra un corso funerario in Malesia, non una messinscena palestinese.

«Pallywood… o Palleween…» scrive un utente Facebook condividendo nel suo post il video in esame.

La scritta in persiano e Gaza

Il video è stato condiviso dall’account Twitter “The Mossad: Satirical, Yet Awesome” il 5 novembre 2023:

Attraverso Google Lens possiamo provare a tradurre le scritte (in persiano) presenti nel video. Come possiamo notare, il riferimento è a Gaza e a «proiettili israeliani».

I vestiti delle persone ritratte

Sempre con Google Lens recuperiamo l’account Instagram “@AKBARDARJAHANAM3” che aveva condiviso il video con il testo in persiano.

Nel video possiamo notare i vestiti delle persone in piedi, molto diversi da quelli indossati in Palestina. In particolare il copricapo non risulta tipicamente del Medio Oriente.

Il video dalla Malesia

Il video è presente senza scritte o riferimenti a Gaza nell’account TikTok “@metjetak17“. Pubblicato il 19 agosto 2023, dall’hashtag “#y15zrmalaysia” risulta filmano in Malesia.

I colleghi di Boom, contattando fonti malesi, sono riusciti ad ottenere l’informazione sul contesto: si trattava di un corso per la gestione dei funerali islamici in Malesia, noto con il nome “Kursus Pengurusan Jenazah“. Questo genere di corsi sono visibili anche su Youtube.

Conclusioni

Il video non mostra dei finti morti palestinesi distesi all’interno di un edificio. La scena venne diffusa nell’agosto 2023 e riguarda un corso funerario praticato in Malesia, dunque molto lontano temporalmente e geograficamente dal conflitto in corso.

