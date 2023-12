No! Questa non è la foto di un magazzino di Hamas nell’ospedale di Shifa

Un’immagine sempre più virale sui social mostrerebbe, secondo chi la condivide, mostrerebbe una stanza piena di «attrezzature mediche» nell’ospedale Al Shifa di Gaza. Nell’immagine si vede un tunnel illuminato da una luce al neon. Al suo interno, oltre garze, forbici mediche e siringhe, si vedono decine e decine di armi, tra cui fucili, mitragliatori e bombe evidentemente attribuite ad Hamas. In realtà, la presunta foto mostra i segni tipici di un’immagine creata dall’intelligenza artificiale. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Magazzino attrezzature mediche dell’ ospedale di Shifa… STOP THE WAR

I segni dell’intelligenza artificiale

La qualità dell’immagine è piuttosto bassa, ma si notano comunque diversi elementi che tradiscono l’intervento dell’intelligenza artificiale. I più evidenti sono i manici delle forbici in basso in primo piano. La forma sembra quella di un corto gomitolo di lana srotolato. Lo stesso vale per le altre forbici, in basso a destra. Strana anche la forma dei fucili in alto a sinistra. Il primo ha una sorta di piega a farfalla e dentro si nota una cavità. Il secondo ha una risoluzione molto diversa fra il calcio – color verde salvia – e il resto dell’arma. Spostandoci sull’altro lato del tunnel, il primo fucile dall’alto segue la curvatura della parete. Infine, sul fondo del tunnel si vede una bomba lasciata a metà attaccata a un ordigno intero alla sua sinistra, mentre alla sinistra della cassetta piena di attrezzi neri, ci sono degli strumenti metallici praticamente fusi nella sabbia, tutti con la stessa curvatura. Ci sono, quindi, pochi dubbi: l’immagine è creata dall’intelligenza artificiale.

Conclusioni

Si sostiene che l’immagine di un tunnel pieno di armi sia una foto scattata nell’ospedale Al Shifa di Gaza. In realtà, la presunta foto mostra i segni tipici di un’immagine creata dell’intelligenza artificiale.

