No! Questo video non mostra «alti generali israeliani catturati da Hamas»

«COME DIAVOLO FAI A CATTURARE 3 GENERALI? Diversi generali e colonnelli israeliani di alto profilo catturati dai combattenti di Hamas. Militarmente parlando è totalmente illogico questi generali. Sono sempre nei loro bunker nella loro pianificazione. QUALCOSA DI GRANDE ACCADE DIETRO LA TENDA VISIBILE». Questo è il testo che su Facebook accompagna la condivisione di un video della durata di 20 secondi. La testi degli utenti è chiara: le immagini mostrerebbero alcuni alti generali israeliani catturati da Hamas. Vediamo perché questa narrazione non dice la verità sulla storia retrostante la clip. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Gli utenti stanno condividendo un video che a detta loro mostrerebbe alti generali israeliani catturati da Hamas.

In realtà riprende l’arresto dei leader separatisti del Karabakh da parte dei servizi di sicurezza dell’Azerbaigian.

Analisi

Ecco un esempio della condivisione sopracitata:

Il post è stato condiviso anche da altri utenti, con didascalie simili:

Ma queste caption verificano in realtà una notizia falsa. La clip è stata infatti condivisa prima dell’attacco di Hamas risalente al 7 ottobre: la troviamo pubblicata il 5 ottobre 2023 su YouTube da Azertac, l’agenzia stampa statale dell’Azerbaigian. Con il titolo: Persone che organizzavano le attività di gruppi armati illegali sono state arrestate in Karabakh. Come spiegato dal collega Shayan Sardarizadeh su Twitter, infatti, il video mostra l’arresto dei leader separatisti del Karabakh da parte dei servizi di sicurezza dell’Azerbaigian.

Secondo quanto riportato dai media azeri:

Continua la detenzione di persone che ricoprivano posizioni di leadership nella non riconosciuta “Repubblica del Nagorno-Karabakh” in Azerbaigian. Gli ex “presidenti” della “repubblica” non riconosciuta Arayik Harutyunyan, Arkady Ghukasyan, Bako Sahakyan, nonché l’ex “presidente” del “parlamento” David Ishkhanyan sono stati arrestati e arrestati. Tutti loro sono accusati di terrorismo, gravi crimini contro la pace e l’umanità.

La repubblica separatista del Nagorno Karabakh cesserà di esistere tra poche settimane, formalmente dal 1° gennaio 2024. La repubblica autoproclamata a maggioranza armena è stata riconquistata di fatto dall’Azerbaigian al termine della guerra-lampo di fine settembre.

Conclusioni

Gli utenti stanno condividendo un video che a detta loro mostrerebbe alti generali israeliani catturati da Hamas. In realtà riprende l’arresto dei leader separatisti del Karabakh da parte dei servizi di sicurezza dell’Azerbaigian.

