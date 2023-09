Nagorno-Karabakh, prosegue l’offensiva dell’Azerbaigian. La Russia: «Fermate gli spargimenti di sangue»

«Le attività antiterroristiche condotte dalle forze armate della Repubblica dell’Azerbaigian nella regione economica del Karabakh continuano con successo»: questo è quanto ha dichiarato il ministero della Difesa del Paese, in un comunicato. Dove ha aggiunto: «Le unità dell’esercito dell’Azerbaigian hanno neutralizzato posizioni di combattimento, veicoli militari, lanciatori di artiglieria e di missili antiaerei, stazioni radioelettroniche e altri mezzi militari appartenenti a formazioni delle forze armate armene». Dichiarazioni che arrivano a distanza di un giorno dallo scoppio delle tensioni nella regione, dove l’Azerbaigian ha lanciato un’offensiva militare e ha chiesto la resa dell’Armenia.

Le tensioni

Il Karabakh è riconosciuto a livello internazionale come territorio azerbaigiano, ma una parte di esso è gestita dalle autorità armene separatiste che affermano che sia la loro patria. Le autorità azere avevano già definito la loro azione come difensiva, «antiterroristica» contro contro l’aggressività della controparte. Yerevan, capitale dell’ex repubblica sovietica, ha tuttavia definito quanto sta accadendo «un atto di aggressione su larga scala». E ha dichiarato che a Karabakh non ci sono sue forze. Non è chiaro se le azioni di Baku potrebbero innescare un conflitto su vasta scala in Armenia. Ma i combattimenti a Karabakh potrebbero alterare l’equilibrio geopolitico nel Caucaso meridionale. Il sindaco della città separatista filo-armena di Martuni, nel frattempo, è stato ucciso in uno scontro con unità azere.

L’intervento di Mosca

Anche la Russia è intervenuta, chiedendo di cessare immediatamente spargimenti di sangue, porre fine alle ostilità e alle vittime civili nella contesa regione. «A causa della rapida escalation delle ostilità armate nel Nagorno-Karabakh invitiamo fortemente le parti in conflitto a fermare immediatamente gli spargimenti di sangue, a cessare le ostilità e a prevenire vittime tra la popolazione civile», ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo in un comunicato. Mosca punta il dito contro l’Ue: «Il processo di insediamento del Nagorno-Karabakh è stato profondamente influenzato dal riconoscimento ufficiale del Nagorno-Karabakh come parte del territorio dell’Azerbaigian da parte di Erevan durante i vertici tenuti sotto l’egida dell’Unione europea nell’ottobre 2022 e nel maggio 2023. Ciò ha cambiato drasticamente le condizioni fondamentali nelle quali è stata firmata la dichiarazione trilaterale dei leader di Russia, Azerbaigian e Armenia il 9 novembre. Ha influenzato anche la situazione relativa alle forze russe di mantenimento della pace». E dunque, Mosca chiede alle parti di tornare a rispettare gli accordi trilaterali di Russia, Azerbaigian e Armenia sul Nagorno-Karabakh.

L’appello di Washington

Anche Washington ha qualcosa da dire: ha esortato l’Azerbaigian a fermare l’azione militare lanciata martedì nel Nagorno-Karabakh controllato dagli armeni. Secondo quanto riporta Reuters, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dialogato sia con il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev che il primo ministro armeno Nikol Pashinyan.

Aliyev avrebbe ribattuto che l’offensiva si fermerà solo se i separatisti armenti deporranno le armi, scrive AFP. E ha assicurato che «la popolazione civile e le infrastrutture non verranno prese di mira, saranno distrutti solo gli obiettivi militari legittimi». Ha anche affermato che le «cosiddette elezioni presidenziali» organizzate il 9 settembre dai separatisti armeni sono «una continuazione di deliberate provocazioni contro la sovranità dell’Azerbaigian», e che hanno portato all’offensiva.

