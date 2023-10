No! Questi non sono finti morti palestinesi, è una manifestazione egiziana

Da circa dieci anni uno stesso filmato continua a venire riciclato come presunta prova del fatto che Hamas utilizzi delle messe in scena con finti morti palestinesi per criminalizzare Israele. Noi ci limiteremo ad analizzare il video in oggetto, che continua a venire decontestualizzato da alcuni utenti su Facebook. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Per chi ha fretta:

Alcuni utenti stanno condividendo un filmato che mostra degli attori impersonare dei cadaveri.

Si sostiene che dale clip dimostri la messa in scena di finti morti palestinesi per criminalizzare Israele.

In realtà il video risale al 2013 e riguarda una manifestazione di studenti in Egitto.

Analisi

Ecco un esempio di come viene riciclato oggi il filmato sui presunti finti morti palestinesi:

L’esposizione dei morti palestinesi e terroristi di Hamas distesi e pronti per la stampa antisemita Araba e di alcune testate occidentali, tipo CNN e BBC. Alcuni non riescono a respirare sotto le lenzuola, si muovono, al prurito si grattano e addirittura parlano! Osservate tutto il filmato.

Finti morti palestinesi? No, manifestazione in Egitto

Il filmato è autentico, inoltre mostra realmente delle persone che fingono, ma non c’entrano niente i finti morti palestinesi. Parliamo di un contesto che continua a venire travisato da quasi 10 anni. La clip reca il logo dell’emittente Elbadil. Non si tratta dunque di un canale israeliano. La “messa in scena” riguarda infatti una manifestazione organizzata nel 2013 in Egitto, da parte di alcuni universitari legati all’organizzazione nota come Fratelli Musulmani. Di seguito riportiamo il filmato originale:

Conclusioni

Abbiamo visto che la clip in oggetto è stata decontestualizzata per sostenere che Hamas crei delle messe in scena allo scopo di criminalizzare Israele. Si tratta infatti di una manifestazione avvenuta dieci anni fa, da parte di un gruppo di studenti legati ai Fratelli Musulmani in Egitto.

