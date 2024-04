Ecco perché questo video non mostra una città israeliana colpita durante l’attacco dell’Iran

Circola un video che, secondo la narrazione social, riprenderebbe un’esplosione in una città israeliana a seguito dell’attacco da parte dell’Iran. «Primi video: missili balistici iraniani colpiscono obiettivi in ​​Israele» si legge nei post “copia-incolla” che accompagnano la clip. In realtà, circola da diversi anni fa e riguarda un attacco da parte del gruppo terroristico palestinese di Hamas.

Il video viene accompagnato dal seguente testo:

Come spiegato dal collega della BBC Shayan Sardarizadeh, il video non è affatto attuale. Infatti, risale a un episodio avvenuto nel 2021:

This video, widely shared last night, falsely claims to show an Israeli settlement struck by Iranian missiles. The video dates back to the Israel-Hamas war in May 2021, showing a Hamas rocket destory a house in Rishon LeZion.