No! Questi non sono «marines americani che sbarcano in Israele»

Circola un video per sostenere che i «marines dell’aeronautica americana» sarebbero sbarcati in Israele. La clip, secondo i post Facebook che la condividono, sarebbe stata pubblicata dai «TG israeliani». Secondo la narrazione, anche altri Paesi avrebbero mandato i propri militari nella lotta contro Hamas. Il tutto viene raccontato con uno strano italiano, probabilmente dovuto a una traduzione di un post condiviso all’estero. Il video, in realtà, non mostra dei marines americani che sbarcano in Israele. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Sostengono che militari americani e di altre nazionalità starebbero arrivando in Israele a supporto nel conflitto contro Hamas.

Il video risale al 2022 e venne ripreso in un aeroporto in Romania.

Analisi

Ecco uno dei post che condivide il video con la seguente descrizione:

I Marines dell’aeronautica americana sbarcano in Israele I video dello sbarco del contingente americano sono pubblicati dai canali TG israeliani. Riferiscono inoltre che la Francia sta inviando nella zona israeliana la portaelicotteri Tonnerre, capace di trasportare decine di elicotteri e centinaia di soldati della marina. Anche Gran Bretagna, Germania e Australia inviarono nella regione i loro gruppi militari, comprese navi da guerra, forze speciali, aerei militari, ecc. Unisciti al canale https://t.me/JosefSternInformazioniLibere

Non sono americani che sbarcano in Israele

Il video risulta pubblicato da un canale Youtube il 28 giugno 2022, risultando non collegabile con l’attuale conflitto tra Hamas e Israele. Inoltre, i militari vengono ripresi al loro arrivo in Romania.

Ecco quanto riportato nella descrizione del video:

The 101st units are supporting V Corps’ mission to reinforce NATO’s eastern flank and engage in multinational exercises with partners across the European continent to reassure their Nation’s Allies and deter further Russian aggression.

La fonte della narrazione falsa in Italia

Come possiamo vedere, il testo è lo stesso pubblicato dal canale Telegram “Josef stern informazioni libere” il 26 ottobre 2023:

Conclusioni

Quelli nel video non sono marines americani che sbarcano in Israele. I militari, in realtà, venivano ripresi al loro arrivo nel giugno 2022 in Romania.

