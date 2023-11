No! Al Jazeera non ha filmato i terroristi di Hamas in un ospedale di Gaza

Ormai è chiaro che non sono solo gli account di utenti comuni a diffondere informazioni non verificate sul conflitto tra Israele e Hamas, spesso a farlo sono anche quelli istituzionali. In questo caso è l’account X di Israele a condividere un video che secondo la descrizione mostrerebbe i terroristi di Hamas all’interno dell’ospedale indonesiano di Gaza. La presunta prova di ciò sarebbe un arma da fuoco, sollevata al cielo a favor di telecamera che è in realtà un semplice bastone. Quindi, Al Jazeera non ha accidentalmente filmato i terroristi di Hamas in un ospedale di Gaza. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Analisi

Di seguito vediamo uno dei post su Facebook che condividono il video. Nella descrizione si legge:

Al Jazeera ha accidentalmente filmato i terroristi di Hamas all’interno dell’ospedale indonesiano di Gaza. Lo dico da più di duemila anni, questi musulmani sono davvero stupidi, non sanno fare un cazzo, sono persone inutili che non sono capaci di fare niente di buono per questo pianeta, non servono a niente.

Nessuna prova che Al Jazeera abbia ripreso i terroristi di Hamas in un ospedale di Gaza

L’ospedale indonesiano si trova nella parte settentrionale della striscia di Gaza, all’altezza della città israeliana di Sderot, ed è stato costruito a partire dal 2011 grazie alle donazioni dei cittadini indonesiani su suolo offerto dalle autorità palestinesi. Le immagini sono apparse in un servizio di Al Jazeera English, pubblicato su YouTube il 9 novembre 2023. La scena oggetto di verifica appare dopo 19 secondi dall’inizio del video. Osservando la clip in alta risoluzione, appare evidente che l’oggetto sollevato è un bastone (a prima vista simile a un manganello), non un arma da fuoco. Il titolo del video è: «Feriti riportati nell’ospedale indonesiano di Gaza». È chiaro, quindi, che Al Jazeera non ha accidentalmente filmato i terroristi di Hamas in un ospedale di Gaza.

Il post di Israele su X

A condividere il video era stato anche l’account X di Israele (archiviato qui). Con la seguente descrizione: «Filmati dei terroristi di Hamas all’interno dell’ospedale indonesiano di Gaza. Hamas mette in pericolo i malati. Hamas mette in pericolo gli anziani. Hamas mette in pericolo i bambini. Hamas mette in pericolo civili innocenti. Ricordatevelo».

Conclusioni

