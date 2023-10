No! Questo non è un finto morto palestinese che chatta con il cellulare

Prosegue la lunga serie di teorie del complotto sui “crisis actors” durante il conflitto tra Hamas e Israele. In questo caso, circola una foto per sostenere che un palestinese si finge morto. Mentre si trova dentro un sacco bianco (come quelli usati per i cadaveri a Gaza) viene beccato mentre usa il cellulare. La foto è vecchia e proviene da un altro continente.

Sostengono che i palestinesi si fingono morti.

La foto venne condivisa nell’estate 2023, ma senza riferimenti a un conflitto.

Risulta pubblicata nell’ottobre 2023 in Thailandia.

Il reale contesto della foto è quello di un bambino vestito da morto per Halloween.

Analisi

Ecco uno dei post che condividono la falsa narrazione: «Un finto morto palestinese chatta con cellulare tra una ripresa televisiva e l’altra».

Un altro utente scrive: «Palliwod in azione un Palestinese morto ammazzato da IDF che nell’attesa di arrivare tra le vergini manda messaggi e gioca con il cellulare!#Palliwod#».

Foto vecchia

La foto non riguarda affatto l’attuale conflitto tra Hamas e Israele. Effettuando una ricerca per immagini, ci risulta che la foto sia stata condivisa attraverso alcuni canali Telegram in persiano il 14 giugno 2023 con la seguente descrizione: «Quando sei morto ma hai dimenticato di eliminare la cronologia del cellulare».

La stessa narrazione umoristica, che non fa riferimento ad alcun conflitto, la troviamo su Instagram in un post del 23 agosto 2023:

Foto del 2022 in Thailandia

Continuando la ricerca per immagini, riscontriamo un post Facebook in lingua thailandese. Questo risulta pubblicato il 29 ottobre 2022 e riguarda dei bambini vestiti in maschera per Halloween. La foto la trovate in basso a destra.

Conclusioni

Quello ripreso nella foto non è un attore palestinese vestito da finto morto mentre usa il cellulare. Lo scatto riguarda un bambino thailandese vestito da morto per Halloween nel 2022.

