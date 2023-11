No! Gli agricoltori francesi non spargono letame contro un McDonald’s a sostegno dei palestinesi

Circola un video dove un mezzo scarica del letame di fronte a un McDonald’s. Secondo la narrazione diffusa insieme alla clip, gli agricoltori francesi starebbero protestando contro Israele e a favore dei palestinesi. Tale motivazione risulta priva di fondamento, in quanto tale protesta in Francia riguarda altro. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Per chi ha fretta

La notizia di alcuni agricoltori che spargono letame davanti a un McDonald’s in Francia risale al 24 novembre 2023.

La motivazione non riguarda la Palestina e contro Israele, ma per protesta contro i McDonald’s e Burger King accusati di non acquistare la carne francese.

Analisi

Ecco un esempio di come viene condiviso il video:

Francia: scaricato sterco davanti ad un Mcdonald’s per il sostegno allo sterminio dei palestinesi da parte degli israeliani a Gaza.

La protesta non riguarda la Palestina

Troviamo la stessa scena ripresa dal sito Journaldemontreal.com in un articolo del 24 novembre 2023. Possiamo riconoscere la stessa struttura presente nel video.

L’articolo, come altri riportati nei siti francesi, riporta le proteste degli agricoltori contro i McDonald’s e Burger King accusati di non acquistare la carne francese. L’azione coordinata è stata condivisa dal sindacato degli agricoltori FDSEA sulla propria pagina Facebook, dove in basso a sinistra nella galleria si può riscontrare la stessa struttura ripresa nel video:

Conclusioni

La scena che ritrae degli agricoltori che spargono letame contro un McDonald’s non ha nulla a che fare con il conflitto in Palestina. L’iniziativa, che riguarda anche la catena Burger King, viene mossa in quanto le catene di fast food vengono accusate di non acquistare la carne francese.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: