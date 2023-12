McDonald’s tutti pazzi per il Crispy McBacon. In tutta Italia preso d’assalto dai giovanissimi il menù a 3 euro: code chilometriche e malori tra la folla – I video

Solo per un giorno il McDonald’s ha lanciato un’offerta non di poco conto: il menu large Crispy McBacon a 3 euro. Un prezzo scontatissimo, pari al 70% circa, che ha provocato un vero e proprio assalto alle sedi dei fast food di tutta Italia. Code chilometri che arrivavano ampiamente fuori dai locali, clienti – soprattutto giovanissimi – ammassati e lunghissimi tratti di strada con auto in coda per i Mc Drive. Così è stato lo scorso 30 novembre. Sui social stanno circolando numerosi video dell’assalto ai McDonald’s. «Ma veramente avete fatto due ore di fila per un panino», commentano critici in molti. E c’è chi risponde senza pensarci due volte: «Questo e altro per il Crispy a 3 euro». Così le sedi italiane sono state raggiunte da migliaia e migliaia di giovani e adulti generando caos e affollamento in numerosi punti vendita. In alcune parti si sono anche verificati malori tra la folla, come successo in un McDonald’s a Barletta in Puglia.

