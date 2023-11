Le teorie su McDonald’s dalla carne umana alla carta bianca e blu pro Israele

Post virali sostengono che il capo della sezione del Regno Unito di McDonald’s sarebbe stato convocato in Parlamento per riferire di casi di violenza sessuale e della presunta abitudine della catena di servire ai propri clienti carne umana. Quest’ultimo punto è completamente infondato, mentre è vero che Alistair Macrow è stato convocato in aula, precisamente dal Business and Trade Committee, per riferire di accuse di violenza sessuale e molestie rivolte non a lui, ma a numerosi dipendenti delle filiali britanniche di McDonald’s. Invece, la carne umana non c’entra nulla.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

NOVITÀ – Il capo britannico di MasonDonald è stato convocato in Parlamento per accuse di violenza sessuale presso una catena di fast food. La catena ha oltre 170.000 dipendenti in tutto il Regno Unito che servono carne umana. Questo è il documento originale, adesso voglio sentire quei coglioni imbecilli che dicevano che dovevano farmi un TSO!!!! Venite in Sardegna a farmelo COGLIONI!!! Fate vedere a tutti ,(che oltre a scrivere quelle belle parole che vostra madre vi ha insegnato) siete solo delle merde che nn potete provare il contrario…. . Oppure se siete sicuri dimostrate melo CERCASI QUEL COGLIONE CHE PARLAVA DI AVVOCATI……CUGLIO

Altri post fanno riferimenti alla massoneria. Vediamone uno, nella cui descrizione si legge:

«McDonald’s è il più grande rivenditore di carne umana. Si vantano nel loro motto “miliardi serviti”. Devono dire la verità e lo fanno, ma tu non capisci che parli in chiacchiere di matrice e loro parlano in un inglese corretto. L’etimologia rivela la loro lingua. Etimologia: “Mac”= è “il figlio di”, o “Bambini”. Ti dicono la verità nel loro menu. È un grande “mac” o “figlio dell’uomo”. Presumi che sia carne di manzo perché affermano di essere carne di manzo USDA al 100% e indovina un po’? È carne di manzo USDA al 100%. Gli esseri umani sono considerati “goyim” dalle 13 stirpi degli Illuminati che sono “bestiame”, quindi ancora una volta hanno detto la verità come richiesto, quindi si considerano liberi da qualsiasi azione sbagliata. Come disse il rabbino Abraham Finkelstein “se non ci credono è un problema loro”. I doppi archi sono corna del diavolo e anche 33 (il livello più alto della Massoneria). Ronald McDonald indossa scarpe rosse. (Ricerca sul club delle scarpe rosse) L’élite indossa scarpe rosse che sono fatte di pelle di bambini. C’è un video di notizie locali in Oklahoma, dove sono stati ripresi possesso di parti del corpo di bambini, trovate in un magazzino di carne di McDonald’s in Oklahoma. C’è anche il video della testimonianza del rabbino fincklestien. Ricorda, ti stanno dicendo in un inglese corretto cosa c’è nel menu. Peccato che tu abbia letto nelle chiacchiere di Matrix, quindi se la cavano dicendoti la verità e tu acconsenti vedendolo sul menu e ordinandolo comunque. Le pepite contengono nanotecnologia (fili neri) e le patatine vengono immerse in una soluzione arricchita di pesticidi prima di spedirle in varie località. Non c’è niente nel menu dei cibi o delle bevande di McDonald’s che non sia veleno. Anche la loro acqua è arricchita di fluoro».

Infine, vengono condivisi anche video in cui viene mostrata la carta usata da McDonald’s, che invece del classico colore appare bianca e blu, lasciando intendere che si tratti di una scelta fatta per sostenere Israele. Nella descrizione si legge: McDonald’s.

«Guadagnano miliardi vendendoti carne umana inoltre quando compri lì, paghi per il terrorismo contro la tua stessa gente. Questa è una grande società della cabala, come la Pfizer, con i vaccini Covid-19 che stanno uccidendo i bambini. Aiutali a fallire, spendi i tuoi soldi nel cibo degli agricoltori».

Il caso di Alistair Macrow

Il primo contenuto si sostiene che ci sia un documento che proverebbe la vendita di carne umana. Nei post non appare però nessun documento. Ricercando il nome dell’uomo – Alistair Macrow – è possibile risalire a diversi articoli che trattano della sua convocazione in parlamento in seguito ad accuse di violenza sessuale. Tuttavia, sostenere che questa vicenda abbia qualcosa a che vedere con la presunta presenza di carne umana nei prodotti McDonald’s è completamente infondato. Della storia si sono occupate svariate testate britanniche. Spoiler: la carne umana non c’entra nulla.

La carne umana non c’entra nulla

Da come è formulata la descrizione del post, potrebbe sembrare che ad essere accusato di violenza sessuale sia lo stesso Macrow. Ma le cose non stanno così. Come spiega il Telegraph, è stato convocato per discutere su casi di violenza sessuale e molestie. Queste però riguardano le denunce di moltissime dipendenti di vari punti vendita della catena nei confronti di colleghi, soprattutto manager. Nessuna di queste accuse è rivolta direttamente a lui.

Tutto parte da un’inchiesta della Bbc pubblicata lo scorso 18 luglio. Nell’articolo si legge di diversi casi denunciati dalle dipendenti e dai dipendenti direttamente alla testata. Li riportiamo di seguito.

Una diciassettenne attuale impiegata nel Cheshire che dice che un collega di 20 anni più grande di lei si riferiva a lei con usando insulti razzisti oltre a insistere per poterle mostrare il proprio pene. L’uomo avrebbe anche affermato di voler fare un bambino «in bianco e nero» con lei.

Una ex lavoratrice racconta che aveva 17 anni quando un dirigente di un ristorante di Plymouth la soffocò e le afferrò le natiche. Un capoturno le avrebbe anche inviato immagini sessualmente esplicite.

Un manager dell’Hampshire avrebbe ha suggerito a un lavoratore di 16 anni di compiere atti sessuali in cambio di sigarette elettroniche.

Un manager molestava giovani donne sedicenni in un ristorante del Cheshire, cercando di spingerle a fare sesso.

Una donna accusa di aver ricevuto insulti a sfondo razziale.

Un’attuale lavoratrice dell’Essex afferma di aver subito abusi legati all’antisemitismo.

Una lavoratrice dell’Oxfordshire, originaria dell’India, che dice che i membri dell’equipaggio parlavano facendo suoni senza senso per imitarla. Inoltre, chiamavano terrorista un collega pakistano

Manager e membri dello staff di una filiale in Galles avrebbero regolarmente scommesso in contanti su chi di loro sarebbe andato a letto per primo con una nuova recluta.

Un’epidemia di gonorrea è scoppiata in una filiale dell’Irlanda del Nord dove i rapporti sessuali tra i membri del personale erano all’ordine del giorno.

In un altro articolo, del 9 novembre, la Bbc racconta di aver ricevuto 160 nuove segnalazioni di casi simili in seguito all’inchiesta di luglio. Si legge anche della convocazione in Parlamento di Alistair Macrow per sottoporsi alle domande del Business and Trade Committee. L’incontro è avvenuto il 14 novembre 2023.

La convocazione

Di fronte al comitato, si legge sul Guardian, Macrow ha spiegato di aver aperto un’indagine interna in seguito alle accuse di luglio. L’imprenditore ha anche fornito i numeri delle lamentele formali ricevute: «circa 20-25 a settimana». Ha definito quelle lette in aula «veramente terribili» tanto da essere «difficili da ascoltare». Da luglio al 14 novembre erano 407 le lamentele totali ricevute. Di queste, 157 era già state verificate. A 75 di esse sono seguiti provvedimenti disciplinari tra cui 18 licenziamenti. I casi confermati di molestia sessuale erano 17, quelli ancora da analizzare 27. Si contavano poi 9 casi di bullismo e uno di razzismo. «I casi sono assolutamente orrendi. Ciò su cui vorrei essere chiaro è che li affronteremo e ci assicureremo di fare tutto il possibile per sradicarli dal business. Niente è più importante», ha dichiarato Macrow in aula.

La presunta carta pro-Israele

Circola un video in cui una donna si avvicina al bancone di un punto vendita McDonald’s e chiede delucidazioni sulla carta bianca e blu che avvolgeva il suo panino. Le viene detto che si tratta di una novità dell’ultima settimana. La donna accusa quindi McDonald’s di fronte alla commessa: «Questo significa che supportate l’uccisione dei bambini palestinesi». Il video ha iniziato a circolare di recente. Su TikTok appare il 28 di ottobre. Tuttavia, come spiegato dalla stessa McDonald’s a Politifact, il colore scelto non ha lo scopo di esprimere una posizione in merito alla riacutizzazione del conflitto tra Israele e Hamas, bensì quello di richiamare «il colore originale della carta del BigMac, quando il panino venne introdotto 55 anni fa». McDonald’s spiega che non è raro che i colori classici vengano modificati in occasioni di ricorrenze come queste, andando oltre il classico giallo e rosso senza fermarsi al bianco e blu. Infine, la scelta cromatica non è una novità, dato che appariva già in un post su Reddit del 2016.

Conclusioni

Si sostiene che il capo di McDonald’s UK sia stato convocato per riferire su casi di violenza sessuale e per la presunta carne umana. La convocazione è avvenuta, ma le accuse di violenze sessuali sono rivolte a dipendenti della catena, non a lui. La carne umana non c’entra nulla. Inoltre un video recente accusa McDonald’s di supportare Israele con la nuova carta bianca e blu che avvolge i panini. La scelta cromatica in realtà è una celebrazione della confezione originale del BigMac introdotta 55 anni fa, spiega McDonald’s. In ogni caso, il bianco e il blu non sono una novità e vengono utilizzati almeno dal 2016.

