No! Questa non è una banconota della “banca palestinese del 1929”

Ci segnalano le condivisioni Facebook riguardanti una presunta banconota palestinese risalente al 1929, che posticiperebbe la creazione dello stato di Israele a ben prima dell’Olocausto avvenuto durante la Seconda guerra mondiale. Si tratta però di un falso, come già spiegato dai colleghi di AFP France.

Per chi ha fretta:

Circolano le immagini di una presunta banconota palestinese del 1929.

In realtà è stata prodotta nel 1948, come confermano documenti d’epoca ed esperti.

Possiamo notare anche le evidenti differenze con le banconote stampate durante il mandato britannico nell’attuale territorio israelo-palestinese.

Analisi

Le condivisioni in oggetto accompagnano l’immagine della presunta banconota con la seguente didascalia:

Una banconota palestinese del

1929!

Messaggio a tutti coloro che pensano che Israele sia stato creato dopo l’Olocausto sottraendo la terra agli arabi in Palestina.

Questo dovrebbe risuonare con te (è scritto in ebraico per coloro che non l’hanno notato) אי sta per Eretz Israel

Una banconota palestinese del 1929?

Howard M. Berlin autore del saggio The Coins and Banknotes of Palestine Under the British Mandate, 1927-1947, ha spiegato a AFP France che «non è possibile che una simile banconota sia circolata nel 1929». Trovate maggiori informazioni nel sito della Banca di Israele qui. Esistono quindi documenti storici che attestano l’esistenza della banconota a partire dal secondo dopoguerra, come un messaggio inviato per telegrafo il 6 agosto 1948, da parte dell’agenzia di stampa Jewish Telegraphic Agency, dove si riferiva che «il governo di Israele ha deciso di emettere la propria valuta al posto dell’attuale sterlina palestinese emessa dal Regno Unito, che circola non solo in Palestina ma anche in Giordania, si è appreso qui oggi».

Non ci resta che vedere come si presentavano le precedenti banconote emesse dai britannici, per la precisione quella da una sterlina palestinese. Notiamo subito alcune differenze sostanziali: per esempio era presente la scritta «Palestine Currency Board» in cima, che nella banconota in oggetto non si vede, mentre le scritte erano sia in arabo che in ebraico.

Conclusioni

La banconota palestinese in oggetto non risale al 1929 bensì al 1948.

