Ecco perché questi soldati israeliani non hanno posato con la bandiera dell’Isis

Soldati israeliani che posano con militanti dell’Isis. Questo è quello che appare in un’immagine virale sui social in cui alcuni militari vengono inquadrati sorridenti mentre sollevano due bandiere: quella di Israele e quella, appunto, dello Stato Islamico. Tuttavia, la foto è stata alterata.

Circola un’immagine in cui si vedono dei soldati che mostrano la bandiera israeliana a fianco a quella dell’Isis.

La foto è stata alterata.

Nell’originale la bandiera dell’Isis è quella della Brigata Golani, un’unità dell’esercito d’Israele.

La foto risale a giugno 2023, in occasione della partecipazione di alcuni soldati Israeliani a un’importante esercitazione militare in Marocco.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

#VQBChannel ISRAELE E ISIS GRANDI AMICONI #terroristi #assassini #stragi #ThisIsNotForMe #NonInMioNome Se apprezzi il nostro lavoro sostienici con una donazione! La nostra piattaforma sopravvive solo grazie al sostegno del nostro pubblico

La foto è alterata

Effettuando una ricerca immagini inversa, la foto risulta alterata. L’originale è reperibile in un articolo del 6 giugno 2023 sul sito della pubblicazione Nigrizia. Mentre la condivisione su Facebook è dello scorso 26 marzo, l’immagine nell’articolo della pubblicazione dedicata all’Africa di ben nove mesi prima. Lasciando pochi dubbi su quale sia l’originale. Nell’articolo, si legge della partecipazione di 12 soldati delle IDF all’esercitazione militare internazionale Leone D’Africa 2023, tenutasi in Marocco. Si trovano riscontri anche su Kipa e sul Times of Israel.

La bandiera

Nell’immagine originale si vedono sempre due bandiere: quella di Israele e quella – come recita la scritta sullo stesso drappo giallo e verde – della brigata Golani, sempre parte dell’esercito israeliano. La bandiera della brigata è, come si vede, rettangolare e divisa in diagonale tra giallo e verde. Normalmente su di essa appare un albero, ma quella mostrata fa parte delle bandiere utilizzate dalla Brigata, come si può verificare in questo post Facebook della pagina ufficiale dell’unità militare.

Conclusioni

Circola un’immagine in cui si vedono dei soldati che mostrano la bandiera israeliana a fianco a quella dell’Isis. La foto è stata alterata. Nell’originale la bandiera dell’Isis è quella della Brigata Golani, un’unità dell’esercito d’Israele. La foto risale a giugno 2023, in occasione della partecipazione di alcuni soldati Israeliani a un’importante esercitazione militare in Marocco.

