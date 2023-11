No! Questo video dell’esplosione di una moschea non riguarda l’attuale conflitto a Gaza

Circola un video che mostra l’esplosione di una moschea. La detonazione sembra avvenire dal basso, e l’edificio religioso crolla su sé stesso. In sottofondo, si sentono delle sguaiate risate di qualcuno che evidentemente sapeva cosa stava per accadere, dato che non si percepisce nessun tipo di sorpresa. Il video viene utilizzato sui social per sostenere che quelli che ridono siano dei soldati israeliani, che avrebbero girato il video nel corso del 2023. In realtà, però, la clip circola dal 2016. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Analisi

Vediamo uno dei post su Facebook che diffondono il video. Nella descrizione si legge:

Quello che le tv europee non fanno vedere. 19.11.2023 Gaza Soldati dell’occupazione israeliana ridono mentre fanno esplodere una moschea. Quello che i mass media non hanno il coraggio di mostrare.

Partiamo dai fatti. Il video viene condiviso come se fosse stato girato pochi giorni fa. In realtà però la clip risale almeno al 2016, sette anni fa, tanto che la ritroviamo tale e quale a come viene condivisa su Facebook in video su YouTube pubblicato il 19 gennaio del 2016. Il video risulta quasi sconosciuto. Pubblicato dal canale Abadi Armiza, con 502 iscritti, al momento della scrittura di questo articolo, ha raccolto appena 2.560 visualizzazioni. Nella descrizione si legge: «Le forze di difesa israeliane bombardano eccitate una moschea di Gaza. Si sentono le loro voci che parlano in ebraico con quanto orgoglio stanno bombardando la moschea. Ci sono civili all’interno della moschea, come avete potuto distruggere senza pietà un edificio civile?»

Come ha fatto il video a diffondersi così rapidamente non solo su Facebook, ma anche su Instagram e X? Nella clip che circola sui social è presente un watermark che rimanda a un canale Telegram ebraico chiamato צאפ מגזין Israel News. Lì il video è stato condiviso lo scorso 19 novembre. Il testo che lo accompagna indica che il filmato è stato inviato da un utente da Gaza. Palesemente falso dato che il video circola dal 2016. Sebbene sia chiaro che il video non risale al 2023, non è stato possibile risalire all’evento in cui è stato girato.

Conclusioni

Circola il video di una moschea fatta esplodere. L’esplosione si propaga dal basso, in maniera apparentemente controllata. Si sostiene che il filmato sia stato girato a Gaza nel 2023. In realtà circola dal 2016. Attualmente non è nota la data esatta dell’avvenimento e se sia accaduto realmente a Gaza.

