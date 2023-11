No! Questo video non mostra il bombardamento di un ospedale a Gaza

«Se ancora non capite le differenze, non siete stupidi, siete semplicemente in malafede». Così un utente esprime tutta la propria rabbia per la presunta censura di un video che proverrebbero un bombardamento israeliano dall’ospedale oncologico di Al-Sadaqa della striscia di Gaza. Non è affatto così. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Circola un video che secondo chi lo condivide mostrerebbe un ospedale bombardato da Israele a Gaza.

In realtà le immagini sono state girate ad Aleppo (Siria) nel 2016.

Analisi

Questo è quanto si legge nella descrizione di uno dei post che condividono il video, che circola anche con testi simili ma in alcuni casi più brevi:

È stato pubblicato un video di un attacco aereo dell’aeronautica israeliana sull’ospedale oncologico di Al-Sadaqa nella Striscia di Gaza, ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell’ospedale. Ricordate quando parti di un missile (per di più della contraerea ucraiina) colpirono io cortile dell’ospedale materno di Mariupol, facendo una vittima tra i pazienti, i titoloni di condanna agli orchi russi? Se ancora non capite le differenze, non siete stupidi, siete semplicemente in malafede.

L’ospedale di Aleppo nel 2016

Il video non può però riguardare l’attuale riacutizzazione del conflitto tra Israele e Hamas né essere stato girato nella striscia di Gaza nel 2023, dato che è su YouTube almeno dal 2016 (archiviato qui). Il filmato appare con il titolo Aleppo- Al Ma’adi: destruction of Omar Bin Abdul Aziz Hospital due to regime shelling P3, 16 7 2016. L’upload è stato effettuato il 9 agosto del 2016, mentre la data dichiarata circa i fatti mostrati è il 16 luglio 2016. Si vede la distruzione dell’ospedale da campo Omar bin Abdul Aziz. Appare sul canale di Syrian Network for Human Rights, gruppo di monitoraggio indipendente con sede nel Regno Unito, che monitora le vittime e informa varie agenzie delle Nazioni Unite. Nello specifico, il monitoraggio avviene per le vittime siriane di tutte le parti coinvolte nella guerra civile siriana.

Conclusioni

Circola un video che secondo chi lo condivide mostrerebbe un ospedale bombardato da Israele a Gaza. In realtà le immagini sono state girate ad Aleppo nel 2016.

