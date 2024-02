Questa immagine di bambini palestinesi che dormono nel fango è generata con l’AI

Le sofferenze delle centinaia di migliaia di bambini palestinesi che vivono in mezzo al fango, senza sicurezza di poter accedere ad acqua potabile ed elettricità a causa delle azioni belliche che Israele compie contro i civili radendo al suolo Gaza sono innegabili. Tuttavia, non tutto il materiale fotografico che sembra provenire dalla Palestina è quello che sembra. Come il caso di questa immagine di bambini palestinesi che dormono nel fango, generata con l’AI.

Per chi ha fretta:

Circola un’immagine di due bambini palestinesi vestiti allo stesso modo che dormono in una tenda, in mezzo al fango, avvolti a malapena da una coperta.

L’immagine è generata con l’AI.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione del contenuto che proviene dal canale Telegram Cesare Sacchetti, che già in passato ha condiviso informazioni false, si legge:

I bambini palestinesi a Gaza sono ridotti così dallo stato ebraico. Dormono nel fango. È qualcosa che nella “giornata della memoria” non si vuole ricordare.

I segni dell’intelligenza artificiale

Ecco alcuni degli elementi mal generati dall’Intelligenza Artificiale:

Il piede del bambino a destra ha quattro dita anziché cinque.

I bambini si tengono per mano, ma non si comprende quante siano e a chi appartengano. Un errore tipico dell’AI è quello di “fondere” le mani se vicine tra di loro.

La coperta tocca l’acqua, ma quest’ultima non viene affatto assorbita.

C’è una differenza di dettaglio e texture tra i bambini, che mostrano la tipica pelle smerigliata data dall’AI, e fango e tenda, che appaiono invece ben più dettagliati.

Foto reali ignorate

Non c’è bisogno di generare immagini con l’Intelligenza Artificiale per raccontare il conflitto. Sui social sono presenti numerose foto attribuite a Gaza e ai palestinesi nelle rispettive condizioni.

Conclusioni

Circola un’immagine di due bambini palestinesi vestiti allo stesso modo che dormono in una tenda, in mezzo al fango, avvolti a malapena da una coperta. L’immagine è generata con l’AI.

