No! Questo video non mostra il tentato omicidio di Abu Mazen

Circola sui social un video che secondo chi lo condivide mostrerebbe un tentativo di assassinio del presidente dell’autorità nazionale palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas). In realtà quello mostrato è un blitz contro un narcotrafficante. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Per chi ha fretta:

Circola un video che secondo chi lo condivide mostrerebbe il tentato assassinio di Abu Mazen.

In realtà quello mostrato è un blitz contro un narcotrafficante.

Il video è stato girato Ramallah, Cisgiordania, lo scorso 7 novembre.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post che vengono condivisi. Nella descrizione si legge:

ULTIMO: TENTATIVO DI ASSASSINIO PRESIDENTE PALESTINESE. Stiamo ricevendo notizie di un tentativo di omicidio del presidente palestinese Mahmoud Abbas. Si dice che nell’attacco sia rimasta uccisa una guardia di sicurezza (video sotto). Stiamo cercando di ottenere maggiori informazioni su questa storia in via di sviluppo. Questo rimane NON CONFERMATO.

Nel più virale e completo dei video, oscurato in quanto contiene immagini forti, si vede quello che sembra un militare cadere a terra nel corso di uno scontro armato intorno a un pickup nero. In pieno giorno si verifica un parapiglia. Le saracinesche dei negozi sono abbassate.

Il contenuto circola anche con la descrizione:

Tentato omicidio del presidente palestinese Mahmoud Abbas. Alcune settimane fa è stato riferito che il presidente palestinese Mahmoud Abbas avrebbe dovuto incontrare Vladimir Putin per la guerra. È stato appena preso di mira per un omicidio. Chi non vuole un cessate il fuoco? Chi non vuole la pace? Chi vuole un furto di terra? Il direttore della CIA Bill Burns ha recentemente visitato Israele insieme ad altri paesi della regione. Il direttore del Mossad David Barnea è stato molto attivo. Il Segretario di Stato Anthony Blinken ha fatto visita al Presidente della Palestina Mahmoud Abbas appena due giorni fa.

Il testo riprende una presunta notizia sull’account X Shadow of Ezra. I video sono stati pubblicati anche dal canale di informazione non sempre verificata Nexta, bielorusso e filoucraino.

Il blitz contro un narcotrafficante

Il video circola dal 7 novembre, giorno in cui sono avvenuti i fatti. Le immagini sono state condivise su X alle 11.42 del 7 novembre dall’account Khabar 24 (archiviato qui), con la seguente descrizione: «Captain Abdul Karim Qararieh from Al-Fandakumiya was injured by gunfire from a criminal gang in Al-Jalazoun camp, north of Ramallah, during an attempt to arrest the largest drug dealer». Ovvero, in italiano, «il capitano Abdul Karim Qararieh di Al-Fandakumiya è stato ferito da colpi di arma da fuoco esplosi da una banda criminale nel campo di Al-Jalazoun, a nord di Ramallah [città della Cisgiordania a nord di Gerusalemme, ndr], durante un tentativo di arrestare il più grande spacciatore della zona».

Il post del canale di informazione corrisponde a quanto reso noto su Facebook (archiviato qui) dal capo delle forze di sicurezza palestinesi Talal Dweikat. Si legge: «Sei membri delle forze di sicurezza palestinesi sono rimasti feriti, di cui uno gravemente, durante un raid per conto di una persona ricercata per casi di droga». La posizione degli scontri a fuoco è stata confermata dai colleghi di France24.

Conclusioni

Circola un video che secondo chi lo condivide mostrerebbe il tentato assassinio di Abu Mazen. In realtà quello mostrato è un blitz contro un narcotrafficante. Il video è stato girato Ramallah, Cisgiordania, lo scorso 7 novembre.

