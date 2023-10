No! Questi non sono egiziani che portano aiuti in Palestina

Aiuti o contrabbando? Questa è la domanda che ci si pone guardando un video dove, accompagnati da una musica drammatica, centinaia di persone camminano nel deserto con grossi sacchi bianchi sulle spalle. Secondo chi lo condivide, il filmato mostrerebbe il «popolo egiziano» mentre «porta acqua e viveri ai palestinesi». In realtà, però quelli che mostra il video sono contrabbandieri tra Egitto e Libia.

Di seguito vediamo lo screenshot di una delle condivisioni del video. Il filmato circola anche sotto forma di reel. Nella descrizione si legge: «Il popolo egiziano porta acqua e viveri ai Palestinesi. Questo è amore».

«Voglio vedere se qualcuno sta parlando che i palestinesi vivono senza a acqua e luce ed a vivere male egiziani a piedi portano necessari che voi mondo dove siete solo a criticare e basta».

Oltre che su Facebook, l’informazione falsa è circolata molto anche su X.

Circolava da settembre e riguarda la Libia

Va innanzitutto notato che il video circola da ben prima che le tensioni tra Israele e Hamas tornassero ad acuirsi lo scorso ottobre. Qui, raccolto dai colleghi di Lupa, c’è un tweet in cui si vede che il video circola almeno dallo scorso settembre. Nella condivisione è indicato il luogo in cui è stato girato il video, ovvero la frontiera tra Libia ed Egitto, lontana oltre 500 chilometri dal confine tra Egitto e Palestina. Il giornalista e fact checker di Alt News, Mohammed Zubair aggiunge un dettaglio: il video è stato girato nella zona di Sallum, città posta in Egitto a pochi chilometri dal confine con la Libia. Si tratta della conferma che in realtà quelli che mostra il video sono contrabbandieri tra Egitto e Libia.

Conclusioni

Circola un video che mostra centinaia di persone trasportare a spalla merci nel bel mezzo del deserto. Si sostiene che si tratti di egiziani che portano acqua e cibo in Palestina. In realtà, però quelli che mostra il video sono contrabbandieri tra Egitto e Libia.

