Circola un video che mostra l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola rifiutarsi di stringere la mano a un uomo che viene definito da chi condivide il contenuto «un leader israeliano». In realtà Pep Guardiola non ha ignorato un leader israeliano. Vediamo nel dettaglio.

Per chi ha fretta:

In realtà l’uomo è un allenatore di calcio inglese: Alan Smith.

Quindi, Pep Guardiola non ha ignorato un leader israeliano.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (altri qui, qui, qui). Nella descrizione si legge:

Pep Guardiola si rifiuta di stringere la mano a un leader israeliano

Il video mostra Pep Guardiola camminare lungo gli spalti di uno stadio, stringendo la mano a diverse persone nella fila sopra alla sua, tranne a una, su cui viene sovraimpressa la bandiera israeliana. Il filmato viene condiviso per sostenere che l’allenatore del Manchester City abbia compiuto il gesto alla luce del massacro che Israele sta portando avanti nella striscia di Gaza in risposta all’attacco di Hamas allo Stato ebraico il 7 ottobre 2023.

Non è un leader israeliano

Tuttavia, l’uomo ignorato da Pep Guardiola non è un leader israeliano. Come fatto notare dal collega Arsenios Keklikoglu, l’uomo ignorato da Guardiola è Alan Smith, allenatore ex Crystal Palace ed ex attaccante di diverse squadre inglesi di alto livello – tra tutte il Leicester City e l’Arsenal – tra il 1981 e il 1995. I fatti risalgono all’agosto del 2023, quando trovarono spazio anche sulla stampa britannica.

Conclusioni

