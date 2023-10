La foto virale dell’enorme bandiera palestinese in uno stadio è stata realizzata artificialmente

Sui social sta circolando un’immagine che sembra mostrare i tifosi di calcio in uno stadio che esibiscono una bandiera palestinese, dalle dimensioni spettacolari. Intorno al drappo, intravediamo i colori bianco e rosso, con qualche stella blu: simboli caratteristici della squadra dell’Atletico Madrid. Secondo gli utenti, dunque, i fan della squadra avrebbero espresso in questo modo il loro supporto alla Palestina. La foto, tuttavia, non è reale, ma il frutto dell’Intelligenza Artificiale. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

L’immagine virale dei tifosi di calcio che tengono in mano un’enorme bandiera della Palestina in uno stadio, tanto condivisa sui social, non riprende un evento realmente accaduto

La foto è stata infatti creata utilizzando l’intelligenza artificiale

Lo ha confermato il suo stesso autore

Analisi

«Tutto il mondo si sta rivoltando contro le follie di Nethanyau… In Israele stesso sono migliaia le persone che stanno manifestando a favore della Palestina. E adesso sono troppi e troppo grossi i paesi che Israele ha contro. E l’America incomincia ad avere troppi problemi soprattutto di carattere finanziario. Tutto quello che è accaduto doveva accadere, per far capire alla gente certe cose…. e chi sono certi personaggi. Perchè se no, non le capisce. Pare sia finita la cuccagna. Questo qui è lo Stadio dell’Atletico Madrid». Questo è il testo che leggiamo in accompagnamento alla foto della grande bandiera.

Ma guardiamo bene i tifosi. Il braccio di uno di loro, che si trova in basso a sinistra, risulta per esempio decisamente sproporzionato. Quello del ragazzo nella fila dietro, invece, culmina apparentemente in una mano senza dita.

Questo è il tipo di dettagli che deve indurci a pensare che ci sia lo zampino dell’Intelligenza Artificiale. Non troviamo inoltre riscontro dell’accaduto da fonti ufficiali. L’episodio più affine a quello in questione è avvenuto durante la partita della Premiership scozzese del Celtic contro il Kilmarnock a Glasgow, quando i tifosi della prima squadra hanno esposto striscioni con la scritta “Palestina libera” e “Vittoria alla resistenza!!” durante la partita. Ma come possiamo vedere la situazione è ben diversa.

L’immagine della bandiera enorme è invece stata condivisa per la prima volta il 18 ottobre 2023, quando su X l’ha postata il profilo Atletico Universe, una fanpage della squadra spagnola. Che ha condiviso anche in altre occasioni immagini che sembrano generate dall’IA:

I colleghi di India Today sono riusciti a contattare il gestore dell’account, che ha confermato: «Ho realizzato questa foto utilizzando Bing Image Creator. Aveva lo scopo di trasmettere il nostro sostegno alla causa palestinese».

Conclusioni

L’immagine virale dei tifosi di calcio che tengono in mano un’enorme bandiera palestinese in uno stadio, tanto condivisa sui social, non riprende un evento realmente accaduto: è stata creata utilizzando l’intelligenza artificiale. Lo ha confermato il suo stesso autore.

